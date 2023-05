Oberliga Niederrhein: Ehemaliger Junioren-Nationalspieler wechselt nach Ratingen

Germania Ratingen will auch in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein oben angreifen. Dafür holt der Verein einen Neuzugang mit Regionalliga-Erfahrung.

Die aktuelle Saison in der Oberliga Niederrhein ist zwar noch nicht beendet, dennoch laufen die Planungen für die neue Spielzeit bei den Verantwortlichen bereits auf Hochtouren. So hat Germania Ratingen einen Neuzugang präsentiert, der einst Junioren-Nationalspieler war.

Insgesamt 26 Mal lief Mittelfeldspieler Daniel Nesseler bis zur U18 mit dem Adler auf der Brust auf. Ausgebildet wurde der heute 25-Jährige in der Nachwuchsabteilung von Bayer Leverkusen in seiner Geburtsstadt. Im Seniorenbereich machte er seine ersten Schritte für die Reserve des 1. FC Köln, für die er 30 Regionalliga-Einsätze absolvierte.

Anschließend folgte der Wechsel zum Wuppertaler SV, für den er in drei Jahren 32 Spiele machte. Zuletzt machte Nesseler seinen Master in den USA und spielte dort bei den Drexel Dragons.

"Daniel ist in einem super Fußballeralter und bringt Erfahrungen aus dem professionellen Fußballbereich zu uns mit. Trotz seiner Priorität auf seinen anspruchsvollen Job, wird er sehr ehrgeizig die sportlichen Ziele unseres Vereins verfolgen. Mit seiner ganzen Art passt er perfekt in unser Team und wird ein wichtiger Baustein dafür sein, dass wir auch in Zukunft weiter attraktiven Fußball spielen," freute sich Ratingen-Trainer Martin Hasenpflug in einer Vereinsmitteilung über den Neuzugang.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei Ratingen 04/19. Der Verein hat über die vergangenen Jahre gezeigt eine starke Rolle in der Oberliga spielen zu können und ich möchte dabei helfen, das Team und den Verein auf das nächste Level zu heben", erklärt Nesseler selbst sein Engagement bei den Ratingern, das er im Juli antreten wird.

Neben dem ambitionierten Zielen des derzeitigen Tabellendritten war auch die Nähe zum Arbeitsort Düsseldorf ein wichtiger Faktor. Nun will Nesseler beruflich und mit Germania Ratingen hoch hinaus: "Der seriöse und bodenständige Ansatz der Vereinsführung in Kombination mit der Ambition oben in der Liga anzugreifen, haben letztendlich zu meiner Entscheidung geführt und ich kann es kaum erwarten im Juli mit dem Team in die Vorbereitung zu gehen und dann in die neue Saison zu starten."