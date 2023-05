Oberliga Niederrhein: Die ersten Neuzugänge sind fix - TVD Velbert holt zwei Talente

Der TVD Velbert schreitet in Sachen Kaderplanung für die neue Saison in der Oberliga Niederrhein voran. Die ersten externen Neuzugänge wurden bekanntgegeben.

Der TVD Velbert hat in der Oberliga Niederrhein seine ersten beiden Zugänge bekanntgegeben. Mit dem 21-jährigen Serkan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard) und dem 19 Jahre alten Mick Cedric Matthes (Rot-Weiß Oberhausen, U19) konnte sich der Tabellenfünfte der laufenden Saison mit zwei "entwicklungsfähigen und jungen Talenten" verstärken.

Serkan Güzel kommt vom Landesligisten DJK Blau-Weiß Mintard, wo er in seinen ersten beiden Spielzeiten in 36 Einsätzen elf Tore und neun Assists verbuchen konnte. Michael Kirschner, Sportlicher Leiter des TVD, nennt die Stärken seines Neuzugangs: "Er spielt auf den offensiven Außenpositionen, wo er uns im Testspiel, aber auch beim Scouting aufgefallen ist. Zielstrebigkeit, Technik und sein Tempo sind seine Stärken, die er in der neuen Saison weiter ausbauen möchte."

Als Innenverteidiger und als Sechser verpflichtete Velbert Mick Cedric Matthes. Er wechselt aus dem Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen in die Oberliga zum TVD. Kirschner betont: "Der über 1,90 Meter groß gewachsene Mick hat in seiner Jugendzeit vorwiegend bei RW Oberhausen gespielt, dort eine tolle Entwicklung genommen und gibt dem Trainerteam um Cheftrainer Jens Grembowietz mit seiner körperlichen Präsenz defensiv sowie auch bei Standardsituationen einige Optionen."

Nachdem Velbert bereits zahlreiche Verträge für die kommende Spielzeit verlängert hat, sind die beiden Talente die ersten externen Verstärkungen für den TVD. "Wir freuen uns sehr, dass Serkan und Mick nach tollen Gesprächen dem TVD Velbert den Zuschlag gegeben haben", fügt der Sportliche Leiter hinzu. Nach einer guten Saison in der Oberliga, Velbert steht auf dem fünften Tabellenplatz, erhoffen sich die Velberter den nächsten Schritt.