SSVg Velbert: Erwig-Drüppels Vorfreude auf den Aufstieg - "Macht Bock und es gibt coole Stadien"

Jonas Erwig-Drüppel ist bei der SSVg Velbert gesetzt und führte seine Mannschaft im Topspiel gegen Hilden auf die Siegerstraße.

Der SSVg Velbert aus der Oberliga Niederrhein ist ein Aufstieg in die Regionalliga West kaum noch zu nehmen. Am vergangenen Spieltag setzte sich der Spitzenreiter mit 2:1 (0:1) gegen den VfB Hilden durch. Jonas Erwig-Drüppel erzielte den entscheidenden zweiten Treffer der Velberter.

Unter Cheftrainer Dimitrios Pappas ist Erwig-Drüppel gesetzt. Das in ihn gesetzte Vertrauen zahlte der Rechtsaußen auch gegen Hilden wieder einmal zurück, obwohl im ersten Durchgang nicht alles glatt lief für den Spitzenreiter.

„Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt und sind nicht in Tritt gekommen. Hilden ist verdient in Führung gegangen. In den zweiten 45 Minuten wollten wir dann alles raushauen und das ist uns auch gelungen. Wir haben Gas gegeben, Druck aufgebaut und weniger zugelassen als im ersten Durchgang. Schlussendlich haben wir uns für eine gute zweite Halbzeit belohnt”, bilanzierte Erwig-Drüppel. Weitere Stimmen zum Spiel gibt es hier.

Zwar ist die SSVg rechnerisch noch nicht durch, ein Aufstieg in die Regionalliga scheint für den Primus der Liga jedoch nur noch Formsache. Erwig-Drüppel rechnet dennoch mit schwierigen Partien in den kommenden Wochen: „Uns erwarten noch ekelige Spiele und wir müssen die nötigen Punkte noch holen. Letzte Woche haben wir eine starke Leistung gezeigt und die zweite Hälfte gegen Hilden war auch stark. Genauso müssen wir weiterspielen.”

Vertrag verlängert sich bei Velberter Aufstieg

Die SSVg Velbert plant bereits für eine kommende Saison in der Regionalliga. Einige Leistungsträger haben ihr Arbeitspapier beim Spitzenreiter schon verlängert, manche davon greifen jedoch nur, wenn ein Aufstieg auch wirklich gelingt - RevierSport berichtete.

Erwig-Drüppel kann in seiner Karriere bereits auf 134 Einsätze in der Regionalliga West zurückblicken. Auch in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga konnte der 31-jährige schon Erfahrungen sammeln. Sollte der Aufstieg gelingen, kann Cheftrainer Pappas auch im kommenden Jahr auf die Dienste seines Routiniers setzen.





„Wir haben einfach eine super Truppe und wenn wir hochgehen, dann will man natürlich auch nochmal mit den Jungs in der Regionalliga spielen. Ich kenne die Liga, es macht Bock und es gibt coole Stadien. Die ganze Mannschaft will sich für eine tolle Saison mit dem Aufstieg belohnen und wird für genau solche Spiele alles geben, damit wir am Ende auch wirklich aufsteigen”, erklärte Erwig-Drüppel in Bezug auf seine Vertragsverlängerung.

Am kommenden 37. Spieltag geht es für die SSVg Velbert bei TuRu Düsseldorf weiter. Das Hinspiel gewann der Spitzenreiter klar mit 3:0.