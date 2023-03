SSVg Velbert: Leistungsträger verlängern - falls der Aufstieg gelingt

Die SSVg Velbert hat mit drei Leistungsträgern verlängert. Bei zwei von ihnen gilt der neue Vertrag nur für die Regionalliga.

Mehrmals hatte die SSVg Velbert Anlauf genommen, in diesem Jahr scheint es endlich soweit zu sein. Vor dem Heimspiel gegen den KFC Uerdingen an diesem Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) führt der Verein die Oberliga Niederrhein mit elf Punkten Vorsprung an und kann allmählich den Sekt für die Aufstiegsfeier kaltstellen.

Machen die Velberter den Sprung in die Regionalliga perfekt, haben sie weiteren Grund zur Freude. Dann würden mit Jonas Erwig-Drüppel und Robin Urban zwei wichtige Säulen der Mannschaft weiterhin für die Sport- und Spielvereinigung auflaufen. Sie haben neue Verträge unterschrieben, die nur für die Regionalliga gelten. Erwig-Drüppel gab seine Zusage für die kommende Saison, Urban unterzeichnete einen Vertrag über zwei Jahre.

In jedem Fall bleibt Manuel Schiebener für zwei weitere Jahre im Niederbergischen Land. Der 28-Jährige, der das SSVg-Trikot bereits seit 2017 trägt, hat unabhängig von der Ligazugehörigkeit verlängert.

"Wir freuen uns sehr, dass sich drei weitere starke Spieler für die Verlängerung mit uns entschieden haben. So sind wir für unser gemeinsames Ziel, den Aufstieg in die Regionalliga, und auch den weiteren Weg gut aufgestellt", freut sich der Vorstandsvorsitzende Oliver Kuhn.

Im Team von Dimitrops Pappas spielen die Vertragsverlängerer wichtige Rollen. Der 31 Jahre alte Erwig-Drüppel ist auf der Außenbahn gesetzt, ebenso wie der 28-jährige Abwehrchef Urban in der Innenverteidigung. Schiebener ist flexibel einsetzbar und kommt bereits auf 27 Einsätze. Zudem steuerte der 28-Jährige bereits sechs Tore und drei Vorlagen bei.