Oberliga Westfalen: FC Gütersloh auf dem Weg in die Regionalliga unaufhaltsam

Fünfter Sieg in Folge. So ist der FC Gütersloh auf dem Weg in die vierte Liga nicht mehr aufzuhalten.

Zwei Aufsteiger gibt es in der Oberliga Westfalen. Da Preußen Münster II als Spitzenreiter nicht aufsteigen darf, sieht alles nach dem FC Gütersloh als erstem Aufsteiger aus.

Vor allem nach dem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch. Da setzte sich der FC Gütersloh beim TSV Victoria Clarholz mit 3:2 (0:0) durch. Der fünfte Sieg in Serie, das elfte Spiel in Serie, in dem Gütersloh nicht geschlagen werden konnte.

In der Tabelle bedeutet das: Gütersloh hat 57 Punkte und der Vierte, die SF Lotte, sind als erstes Team, das nicht aufsteigt schon neun Punkte entfernt - Gütersloh hat zudem noch eine Partie weniger ausgetragen.

Sieben Spieltage vor dem Ende hat der FCG nun alle Karten in der eigenen Hand. In Clarholz fielen die Tore erst nach dem Wechsel. Nach 50 Minuten war es Nico Buckmaier, der mit seinem siebten Saisontor die Führung per Strafstoß erzielte. Alexander Bannkink legte nach 57 Minuten das 2:0 nach - die Entscheidung in dieser Begegnung.

Die Gütersloher waren in der Folge dem dritten Treffer näher als Clarholz dem Anschluss. Trotzdem kam der Gastgeber kurz vor dem Ende durch Jan Grunwald noch zum 1:2.

Es war der Beginn einer irren Schlussphase: Denn Clarholz hatte die Chance zum 2:2, dann traf Nils Köhler in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 3:1, das war aber immer noch nicht das Ende. Julian Linnemann traf in er 97. Minute zum 2:3 - kurz danach war Schluss.

Clarholz: Ackermann - Grunwald, Baum, Brück, Linnemann - Aciz, Günej (68. Pollmann) - Muja, Cylkowski, Herzog - Heinemann Ackermann - Grunwald, Baum, Brück, Linnemann - Aciz, Günej (68. Pollmann) - Muja, Cylkowski, Herzog - Heinemann FC Gütersloh: Peters - Steringer, Enning, Bembarek, Widdecke, Lücke - Buckmaier (85. Beuckmann), Firmino (66. Esko) - Kandic (66. Köhler), Bannink (69. Haeder), Kording (70. Bartling) Tore: 0:1 Buckmaier (50.), 0:2 Bannink (57.), 1:2 Grunwald (87.) , 1:3 Köhler (94.), 2:3 Linnemann (97.)

Während Gütersloh auf dem Weg zum Aufstieg kaum aufzuhalten ist, kann Clarholz mit der Niederlage leben, denn das Polster auf die Abstiegsplätze ist groß. Neun Punkte sind es auf den TuS Erndtebrück auf Rang 16.

Weiter geht es für Victoria Clarholz am Sonntag (30. April, 15 Uhr) gegen die SpVgg Vreden. Der FC Gütersloh spielt zeitgleich beim FC Eintracht Rheine (Platz sieben).