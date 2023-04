Siegen: Sportfreunde verpflichten Torwart aus der Regionalliga West

Der abstiegsbedrohte westfälische Oberligist Sportfreunde Siegen plant weiter fleißig die neue Saison. Der nächste neue Mann wurde vorgestellt.

Sechs Spieltage vor Schluss liegen die Sportfreunde Siegen um Cheftrainer Patrick Helmes vier Punkte hinter dem rettende Ufer in der Oberliga Westfalen zurück.

Trotzdem: Die Kaderplanung 2023/2024 läuft auf Hochtouren. Mittlerweile hat der Traditionsklub sechs - ligenunabhängige - Transfers getätigt. Der jüngste Zugang ist ein Spieler für das Tor.

Julian Bibleka wird den 1.FC Kaan-Marienborn nach dessen Rückzug im Sommer verlassen und sich den Sportfreunden Siegen anschließen. Der Torhüter soll und möchte den Konkurrenzkampf bei den Sportfreunden beleben.

Der 26-jährige Deutsch-Kosovare kam über Dillenburg in die Jugend von Eintracht Frankfurt, wo er bis zur U19 alle Mannschaften durchlief. Über die Stationen SpVgg Oberrad, TSV Steinbach und RW Koblenz landete Bibleka 2020 im Siegerland und war im vergangenen Jahr fester Bestandteil der Käner Aufstiegsmannschaft.

Sechster Zugang! Zuvor hatten die Siegener schon Lars Schardt (TuS Erndtebrück), Marvin Hartmann (TSV Steinbach II), Daniel Waldrich, Arthur Thomas (beide 1. FC Kaan-Marienborn) und Maximilian Kraft (TSV Weißtal) verpflichtet. Julian Bibelka (1. FC Kaan-Marienborn) ist demnach Zugang Nummer sechs.

"Ich freue mich riesig, für einen traditionsreichen Verein wie die Sportfreunde Siegen spielen zu dürfen", sagte der 1,88 Meter groß gewachsene Bibleka bei seiner Vorstellung, "ich werde alles dafür geben, um mit der Mannschaft maximalen Erfolg zu haben".

Neben den ertragreichen Gesprächen mit Patrick Helmes und Ottmar Griffel musste er auch aufgrund der Siegener Fankultur nicht lange überlegen. Der Schlussmann, der in der aktuellen Regionalliga-Saison meist nur die zweite Geige spielt und in der laufenden Saison nur einen Einsatz verbuchte, möchte "im nächsten Jahr verletzungsfrei bleiben und als Teil der Sportfreunde Siegen so viele Punkte wie nur möglich sammeln".