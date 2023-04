Spitzenreiter marschiert: SSVg Velbert will, "dass die Saison so schnell wie möglich vorbei ist"

Die SSVg Velbert hat das Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen souverän gewonnen. In fünf Tagen wartet bereits das nächste Spitzenspiel.

Die Stimmung der mitgereisten Fans war nach Abpfiff ausgelassen. Gemeinsam mit der SSVg Velbert, die soeben den ETB Schwarz-Weiß Essen im Oberliga-Gipfel mit 3:0 (2:0) besiegt hatte, feierten sie den 23. Sieg des Spitzenreiters in dieser Saison.

SSVg-Trainer Dimitrios Pappas gefiel die Leistung seiner Elf insbesondere im ersten Durchgang: "Wir haben mit dem ETB einen starken Gegner erwartet, wussten aber auch, dass der ETB jetzt drei Spiele innerhalb einer Woche hatte." Der Plan sei sowohl mit als auch ohne Ball aufgegangen. "Daher geht die erste Halbzeit ganz klar an uns. Wir haben Mentalität gezeigt."

Mit einer verdienten 2:0-Führung im Rücken ließ die SSVg auch im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen, mit dem 3:0 gut 15 Minuten vor Schluss war dann alles klar. Mit dem Sieg distanzierte Velbert den direkten Verfolger aus Essen bei einem Spiel weniger auf zehn Punkte in der Tabelle.

ETB: Golz – Dalyanoglu, Haiduk (89. Kilav), Lach, Corovic – Kryeziu (73. Gotzeina), Özbayrak (65. Williams), Akhal, Zimmerling – Cisse (73. Reichardt), Futkeu (89. Tietz). Golz – Dalyanoglu, Haiduk (89. Kilav), Lach, Corovic – Kryeziu (73. Gotzeina), Özbayrak (65. Williams), Akhal, Zimmerling – Cisse (73. Reichardt), Futkeu (89. Tietz). SSVg: Lenz – Erwig-Drüppel, Duschke, Urban, Machtemes (83. Mondello) – Schiebener (78. Mehlich), Geisler (73. Remmo), Hamid – Diallo (83. Nnaji), Hilger, Kaya (73. Gonda). Schiedsrichter: Lars Aarts Tore: 0:1 Urban (17.), 0:2 Diallo (30.), 0:3 Hilger (76.) Gelbe Karten: Kryeziu – Machtemes, Kaya Zuschauer: 504

Pappas machte im Anschluss auf die Anstrengungen aufmerksam, die seine Jungs diszipliniert für diesen Erfolg auf sich nehmen: "Wir wollen, dass die Saison so schnell wie möglich vorbei ist. Es war bisher schon eine lange Saison und das mit einem kleinen Kader. Deswegen müssen viele Jungs von uns 90 Minuten lang abliefern. Die gehen natürlich auch alle nebenbei arbeiten und wir scheuchen die noch um sechs oder halb sieben abends. Das ist alles nicht einfach.“





Doch viel Zeit zum Ausruhen hat die Pappas-Elf nicht. Schon in fünf Tagen wartet das nächste Spitzenspiel (Freitag, 28. April, 19:30 Uhr). Wenn dann der VfB Hilden in Velbert zu Gast ist, heißt es wieder Erster gegen Zweiter. Der VfB hat sich mit einem 4:0-Sieg gegen den KFC Uerdingen in der Tabelle am ETB vorbeigeschoben.

"Wir gehen jedes Spiel gleich an. Klar wollen wir die Spitzenspiele alle gewinnen. Aber es ist nicht so wichtig, jedes Spitzenspiel zu gewinnen. Am Ende muss man oben stehen. Man muss Qualität auf dem Platz zeigen, egal ob das in der Offensive oder Defensive ist."