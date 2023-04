ETB SW Essen: Wende im Futkeu-Poker? Dieser Bundesligist schaltet sich nun auch ein

Der Poker um Noel Futkeu geht in die finale Phase. Und nun hat sich auch ein Bundesligist ins Tauziehen um den ETB-Stürmer eingeschaltet.

Noel Futkeu hat beim ETB Schwarz-Weiß Essen in dieser Saison für große Furore gesorgt. 29 Tore in 30 Spielen sorgten dafür, dass der 20-jährige Stürmer mit jedem erzielten Treffer mehr Aufmerksamkeit und auch Anfragen erhielt.

Die Liste der Interessenten war lang. War, weil laut Berater Andreas Winkler eine Entscheidung kurz bevorsteht und nach Winklers Aussagen gegenüber RevierSport nur noch zwei Vereine im Rennen sind. RevierSport berichtete.

Noch zu Wochenbeginn schrieb diese Redaktion, dass Futkeu wohl einen Dreijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg unterschreiben wird.

In der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt würde er nicht nur auf seine ehemaligen RWE-Mitspieler Amara Condé und Daniel Heber, sondern auch auf Christian Titz treffen. Dieser hatte Futkeu einst bei RWE als U19-Akteur mit ins Spanien-Trainingslager im Januar 2020 mitgenommen. RevierSport war ebenfalls vor Ort und konnte sich schon damals von den großen Qualitäten des Offensivspielers überzeugen.

Doch wie RevierSport nun erfuhr, ist neben Magdeburg auch ein Bundesliga-Vertreter heiß auf den pfeilschnellen und torgefährlichen Angreifer. Eintracht Frankfurt nämlich soll demnach Futkeu verpflichten wollen.

Noch mehr: nach unseren Infos liegt Futkeu ein unterschriftsreifer Profivertrag über drei Jahre vor. Ähnlich wie in Magdeburg hätte Futkeu, falls er den Sprung in den Bundesliga-Kader nicht schaffen sollte, die Möglichkeit in der zweiten Mannschaft zu spielen. Hier jedoch wahrscheinlich in der Regionalliga Südwest - Eintrachts U23 führt aktuell die Oberliga Hessen an und liegt auf Aufstiegskurs - statt der Oberliga (Magdeburg).

Magdeburg oder Frankfurt? Die Frage dürften Futkeu und dessen Berater Winkler in den nächsten Tagen endgültig beantworten.