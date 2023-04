KFC Uerdingen: Terada in die Heimat, Rau ohne Angebot - was wird aus Weggen und Odenthal?

Der KFC Uerdingen plant im Hintergrund schon fleißig die neue Saison. Einige Abgänge stehen bereits fest. Weitere Spieler, auch die an den Verein vertraglich gebunden sind, könnten folgen.

Acht Begegnungen sind in der Oberliga-Niederrhein-Spielzeit 2022/2023 noch zu absolvieren. Doch klar: Im Hintergrund laufen schon die Vorbereitungen auf die neue Saison. So auch beim KFC Uerdingen.

Schon Anfang April hatte RevierSport berichtet, dass bei den Krefeldern ein großer Umbruch im Sommer bevorsteht. Dieser liegt nach einer sehr enttäuschenden Serie auch auf der Hand. Zur Erinnerung: Der KFC hatte das Ziel sofortiger Wiederaufstieg in die Regionalliga West ausgegeben. Die Realität: Acht Spiele vor Saisonende liegt Uerdingen satte 17 Punkte hinter Spitzenreiter SSVg Velbert zurück.

Und die personellen Umbauarbeiten haben bereits begonnen. Denn wie RevierSport erfuhr werden Stürmer Shun Terada und Innenverteidiger Sander Rau den Verein verlassen. "Shun zieht es zurück in seine japanische Heimat. Er will dort, wie sein Bruder Ryo, als Fitnesstrainer Fuß fassen und ins Berufsleben einsteigen. Und Sanders Vertrag wird nicht verlängert", verrät Roland Braun, Berater des Duos, gegenüber RevierSport.

Der 29-jährige Terada (25 Spiele, neun Tore, vier Vorlagen) und der 23-jährige Rau (27 Partien über insgesamt 1755 Spielminuten) gehörten bis dato noch zu den Lichtblicken in einer schwachen Uerdinger Saison.

Ähnlich gilt eigentlich für Kevin Weggen (28 Spiele, sieben Tore, fünf Vorlagen) und Maik Odenthal (26, 6, 5). Beide stehen auch noch bis zum 30. Juni 2024 an der Grotenburg unter Vertag. Doch nach unseren Informationen zieht der KFC trotz gültiger Verträge eine vorzeitige Trennung in Erwägung. "Ich kann so viel verraten: Beide Spieler haben einen Arbeitsvertrag. Aber wir befinden und mit dem Verein in Gesprächen. Klar ist auch, dass einer möglichen Auflösung beide Parteien zustimmen müssten", sagt Braun, der auch das Duo Weggen/Odenthal berät.

Einmal mehr: spannende Zeiten beim KFC Uerdingen - wie auch mit Blick auf die Posse um den neuen Hauptsponsor...