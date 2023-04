KFC Uerdingen: Diese zwölf Spieler besitzen für 23/24 einen Vertrag - so ist der Kader-Plan

16 neue Fußballlehrer Björn Mehnert brennt - "Bringe ein Profil mit, das nicht viele Trainer haben"

Am 5. April 2023 wird der Deutsche Fußballbund in Düsseldorf seine 16 neuen Fußballlehrer offiziell küren. Auch Björn Mehnert gehört ab sofort dieser Trainer-Elite an.