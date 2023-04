Oberliga Niederrhein: SSVg-Verfolger erledigen Aufgaben, Schonnebeck und Hamborn im Aufwind

32. Spieltag in der Oberliga Niederrhein: ETB und Hilden wahren mit Siegen ihre Außenseiter-Chancen im Titelrennen, im Abstiegskampf kassiert Homberg eine Niederlage.

Der Aufstieg in die Regionalliga West dürfte in der Oberliga Niederrhein eigentlich nur über die SSVg Velbert führen, die an der Tabellenspitze einsame Kreise zieht.

Doch während die Velberter am Sonntag spielfrei hatten, erledigte Verfolger VfB Hilden immerhin seine Hausaufgaben und verkürzte den Abstand auf acht Punkte - bei einem Spiel mehr.

Die Hildener, die genau wie Velbert einen Lizenzantrag zur Regionalliga gestellt haben, feierten an diesem Sonntag einen 2:1-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Baumberg.

Auch der Tabellendritte ETB Schwarz-Weiß Essen holte am Sonntag drei Punkte in der Fremde. Das Team von Trainer Damian Apfeld musste bei Union Nettetal am Ende zittern, brachte seine 4:3-Führung aber über die Zeit. Die frühe Führung des ETB hatte Noel Futkeu besorgt. Es war das 29. Saisontor des Youngsters.

Derweil setzte die Spielvereinigung Schonnebeck ihren Auswärtstrend fort. Das 2:0 gegen den 1. FC Monheim war der vierte Sieg in Serie - damit dürften auch allerletzte Zweifel am Klassenerhalt der Essener beseitigt sein. Monheim hingegen bleibt tief in der Abstiegszone und muss um den Klassenerhalt bangen.

Unterdessen setzten sich die Sportfreunde Hamborn weiter ab. Sie besiegten den Cronenberger SC mit 2:0 und stehen nun im Tabellenmittelfeld. Der CSC kann sich mit großem Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze dagegen kaum noch Hoffnungen auf ein weiteres Jahr in der Oberliga machen.

Das gilt auch für den FC Kray und den FSV Duisburg. Während der FCK mit 0:3 beim SV Sonsbeck verlor, gelang den Duisburgern immerhin mal wieder ein Sieg: Das 1:0 gegen den 1. FC Kleve war erst der dritte Erfolg in der laufenden Saison für das Schlusslicht.

Ein bittere Pleite kassierte der VfB Homberg. Mit 0:2 verloren die Duisburger bei SC St. Tönis und verpassten es so, sich von den letzten sechs Tabellenrängen zu distanzieren.