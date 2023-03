KFC Uerdingen: 1:4! Ausverkaufte Grotenburg sieht Derby-Blamage - Joppe flieht in die Kabine

Der KFC Uerdingen unterlag am Samstagabend in seiner heimischen Grotenburg dem SC St. Tönis mit 1:4. Eine Derby-Blamage!

Was für eine bittere Pille für die KFC-Fans! Die Anhänger der Blau-Roten sind am Samstagabend in die Grotenburg gepilgert, um ihre Mannschaft zum Derby-Sieg zu pushen. Denkste!

Die Unterstützung der mit 2500 Zuschauern ausverkauften Grotenburg verhalf dem Team des KFC Uerdingen nicht, um den SC St. Tönis im Derby in die Schranken zu weisen.

Mit 4:1 gewann die Mannschaft von Tönis-Trainer Alexander Thamm beim KFC!

Bleibt die Frage: was wird nun aus KFC-Trainer Björn Joppe? Wie das Portal "Fupa" berichtet, verließ Joppe mit dem Schlusspfiff den Platz in Richtung Kabine. Er fehlte als Einziger beim Mannschaftskreis nach dem Spiel.

KFC Uerdingen: Udegbe - Kadiata, Rau (63. M'Bengue), Evers (59. Mouadden), Kenia, Lipinski, Odenthal (79. Meißner), Weggen, Yeboah (59. Beric), Rizzo, Weber (46. Terada). St. Tönis: Claringbold - Alexiou (87. Kuschel), Baum, Esposito (57. Kokol), Steils, Dohmen, Knops (71. Jerz), Krajac, Möllering, Appiah (65. Dollen), Noubissi Noukumo (76. Maloku). Schiedsrichter: Lukas Luthe. Tore: 0:1 Knops (23.), 0:2 Noubissi Noukomo (42.), 0:3 Appiah (61.), 1:3 Mouadden (62.), 1:4 Dollen (67.). Zuschauer: 2500 (ausverkauft).

Für die Anhänger des KFC wird es immer bitterer. Sie werden sich wohl nichts sehnlicher wünschen, als das die Saison endlich ein Ende findet. Aber noch sind es für die Mannschaft von Trainer Björn Joppe 13 Begegnungen, bis die Serie 2022/2023 beendet ist.

"Die Mannschaft hat die Pflicht, sich als Team weiterzuentwickeln. Jetzt zeigt sich, welcher Spieler Charakter und Moral hat. Es sind weiterhin Spieler des KFC Uerdingen, das muss Ansporn genug sein, alles rauszuhauen. Die Mannschaft hat aber auch selbst den Anspruch, den tollen Fans etwas zurückzugeben. Wenn wir nicht Erster werden können, kämpfen wir um den zweiten Platz", sagte Sportchef Patrick Schneider noch Ende Februar gegenüber RevierSport im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf. Doch mittlerweile ist nicht nur der angepeilte 1. Tabellenplatz satte 18 Punkte weg, sondern auch Rang zwei - sieben Zähler Rückstand - rückt langsam in weite Ferne.