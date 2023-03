Die SSVg Velbert hat den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Mit 4:0 besiegte der Oberliga-Tabellenführer den SC Union Nettetal. Trainer Pappas freute sich über den Auftritt seines Teams.

Nach dem torlosen Remis gegen die Sportfreunde Baumberg, wollte die SSVg Velbert mit einem Sieg gegen den SC Union Nettetal den Vorsprung an der Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein weiter verteidigen. Dies gelang nicht nur, sondern durch das souveräne 4:0 gegen die formschwachen Nettetaler und die gleichzeitige Niederlage des VfB Hilden gegen die SpVg Schonnebeck konnten die Bergischen den Abstand auf Platz zwei sogar vergrößern.

Trainer Dimitrios Pappas war vor allem mit der ersten Hälfte seiner Mannschaft, die zur Pause bereits völlig verdient mit 3:0 führte, absolut einverstanden. „Es war wichtig, nach dem schlechten Spiel in Baumberg eine Reaktion zu zeigen“, betonte der SSVg-Coach. „Wir wollten sofort da sein, aggressiv sein und das waren wir dann auch. Die Jungs haben sehr viele gute Laufwege, gute Pässe in die Tiefe und sehr viel Spielfreude an den Tag gelegt. Da hat man gemerkt, dass da etwas zusammenwächst.“

In der zweiten Halbzeit und speziell nach dem Platzverweis gegen Nettetals Kapitän Pascal Schellhammer nahmen die Velberter dann etwas den Fuß vom Gas, kamen aber durch den sehr auffälligen und quirligen Hinata Gonda noch zum 4:0. „Über die zweite Hälfte will ich gar nicht so viel reden“, meinte Pappas. „Da war auch ein bisschen die Luft raus und nach dem Platzverweis waren wir uns auch recht sicher. Außerdem haben wir diese Woche noch zwei Spiele, deswegen konnten wir auch etwas durchwechseln, das hat ganz gut gepasst.“

SSVg Velbert: Lenz – Schiebener (69. Erwig-Drüppel), Urban, Abdel Hamid, Machtemes – Gonda, Geisler (69. Gabriel), Remmo (74. Grlic) – Diallo (57. Nnaji), Hilger, Kaya (63. Wakamiya) Lenz – Schiebener (69. Erwig-Drüppel), Urban, Abdel Hamid, Machtemes – Gonda, Geisler (69. Gabriel), Remmo (74. Grlic) – Diallo (57. Nnaji), Hilger, Kaya (63. Wakamiya) Union Nettetal: Leupers – Lekaj, Zitzen (68. Wolters), Schellhammer, Pöhler – Istrefi, Winkens – Rommel (55. Götte), Erat (63. Heise), Coenen (63. Köhler) - Yavuz Schiedsrichter: Guido Tenhofen Tore: 1:0 Hilger (10.), 2:0 Machtemes (28.), 3:0 Schiebener (42.), 4:0 Gonda (79.) Gelb-Rote Karte: Schellhammer (58.)

Sehr unzufrieden war hingegen Pappas‘ Trainerkollege Andreas Schwan, dessen Mannschaft mittlerweile seit elf Ligaspielen sieglos ist und immer weiter in den Abstiegskampf hineinrutscht. „Wir haben nochmal gesehen, dass die SSVg in dieser Liga mit brutaler Qualität eine überragende Rolle spielt“, lobte der Union-Trainer zunächst die siegreichen Gegner, um gleich danach zur Kritik an seinem eigenen Team überzugehen.

„Unser Zeil war es, mutiger zu sein und den Gegner vor allem in der Torverteidigung vor größere Probleme zu stellen. Das ist uns nicht gelungen. Die Art und Weise, wie wir hier auf dem Platz agiert haben, möchte ich in dieser Pressekonferenz nicht kommentieren, das ist in der Kabine schon passiert. Dennoch musss ich betonen, dass wir es auch in diesem Spiel nicht geschafft haben, unsere vorhandenen Torchancen zu verwerten. Das ist auch eine Frage von Qualität und die haben wir aktuell nicht. Von daher stehen wir auch da, wo wir aktuell stehen.“

Die Chance, es besser zu machen und Platz 17 in der Tabelle wieder zu verlassen, bietet sich dem SC am kommenden Mittwoch im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch. Die SSVg tritt zeitgleich auswärts beim SC St. Tönis an.