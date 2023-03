SF Siegen: Schon fünfter Neuzugang fix - begehrter 34-Tore-Stürmer kommt

Die Sportfreunde Siegen basteln im Eiltempo am Kader für die nächste Saison. Jetzt steht schon der fünfte Neuzugang fest.

Die Sportfreunde Siegen schweben weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Auch nach dem Trainerwechsel zu Patrick Helmes in der Winterpause blieb die Trendwende bisher aus. Der Traditionsklub ist in diesem Jahr noch sieglos und belegt den vorletzten Tabellenplatz.

Noch ist also völlig offen, ob die Siegener auch in der kommenden Saison fünftklassig unterwegs sein werden. Ungeachtet dessen schrauben die Verantwortlichen in hohem Tempo am Kader für die nächste Spielzeit. Neben zahlreichen Vertragsverlängerungen stehen inzwischen bereits fünf Neuzugänge fest.

Denn am Donnerstagabend teilten die Sportfreunde mit, dass Maximilian Kraft ab dem Sommer im Leimbachtal auflaufen wird. Der 21-Jährige kommt vom Landesligisten TSV Weißtal. Mit 34 Treffern in 50 Einsätzen schoss sich der Stürmer auf das Radar der Siegener.

Sein neuer Klub ist sichtlich stolz auf den Transfer: Kraft sei einer "der erfolgreichsten Stürmer des Siegerlandes", erklärte der Sportliche Leiter Ottmar Griffel in einer Mitteilung. "Alle höherklassig spielenden Vereine der Region hatten Interesse an ihm, entsprechend froh sind wir, dass Maximilian sich für die Perspektive bei den Sportfreunden entschieden hat."

Kraft selbst sagt: "Ich bin als Siegerländer sehr stolz darauf die Chance zu bekommen, zukünftig Teil des traditionsreichsten Vereins der Region zu sein und werde alles dafür geben, dass wir gemeinsam mit Verein, Team und den tollen Fans erfolgreich sein werden."

Zuvor hatten die Siegener schon Lars Schardt (TuS Erndtebrück), Marvin Hartmann (TSV Steinbach II), Daniel Waldrich und Arthur Thomas (beide 1. FC Kaan-Marienborn) verpflichtet. Genau wie Kraft kommen die Neuzugänge allesamt von Vereinen aus der Region.