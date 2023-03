Oberliga Westfalen: Rückkehr nach 14 Jahren – Regionalligaspieler wechselt nach Siegen

Die Sportfreunde Siegen holen ein bekanntes Gesicht zurück ins Leimbachstadion. Der Rückkehrer bringt Regionalliga-Erfahrung mit ins Siegerland.

Die Sportfreunde Siegen haben ihren nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Bei der vierten Neuverpflichtung handelt es sich um einen Rückkehrer, der derzeit noch in der Regionalliga West aktiv ist.

Die Rede ist von Mittelfeldspieler Daniel Waldrich. Der 33-Jährige steht aktuell beim 1. FC Kaan-Marienborn unter Vertrag und kam in dieser Spielzeit bisher in jedem Spiel zum Einsatz. In 22 von 25 Spielen wurde er dabei eingewechselt.

Zum jetzigen Zeitpunkt (11. März) hat er 175 Spiele für den 1. FC absolviert, zu dem er im Juni 2016 wechselte. Nach sieben Jahren und zwei Regionalliga-Aufstiegen zieht es Waldrich nun nach Siegen und damit zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Für die Sportfreunde Siegen, aktuell als 17. Vorletzter in der Oberliga Westfalen, machte der Mittelfeldspieler seine ersten Schritte im Herrenfußball. In der Reserve der Sportfreunde spielte er bis 2009 und machte acht Spiele in der NRW-Liga, ehe es über den TuS Erndtebrück und TSV Steinbach Haiger nach Kaan-Marienborn ging.

"Wir sind sehr froh, mit Daniel den vierten Neuzugang frühzeitig fix gemacht haben zu können. Er steht sinnbildlich für das neue Gesicht der Mannschaft – Liga für Liga hat Daniel sich mit Einsatzwillen und maximaler Bereitschaft hart nach oben gearbeitet und dabei bewiesen, dass mit diesen Attributen sehr viel erreicht werden kann. Wir freuen uns, mit ihm in die neue Saison zu gehen und neu anzugreifen“, freut sich Trainer Patrick Helmes auf den Neuzugang.

Der Rückkehrer selbst will „mit einer tollen Truppe – gerade mit den anderen Neuzugängen habe ich viele Jahre meiner Karriere bereits zusammen gespielt – so weit wie möglich oben stehen und noch mehr Leidenschaft im Umfeld entfachen“, wie Waldrich in der Mitteilung des Vereins zitiert wird. Zuvor war bereits Arthur Tomas als Neuzugang aus Kaan-Marienborn verpflichtet worden.

In der Oberliga Westfalen stecken die Siegener derzeit mitten im Abstiegskampf und müssen in der Rückrunde noch einige Zähler sammeln, um mit dem Rückkehrer weiter Oberliga-Fußball zu spielen.