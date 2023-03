Oberliga Niederrhein: Der FSV Duisburg hakt den Klassenerhalt endgültig ab

Angesichts von 21 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz sind beim Oberligisten FSV Duisburg und Vereinschef Erol Ayar alle Hoffnungen auf den Klassenerhalt verloren.

Der FSV Duisburg spielt in der Oberliga Niederrhein eine Saison zum Vergessen. Nach 27 Spielen haben die Duisburger elf Punkte auf dem Konto und bereits 78 Gegentore kassiert.

Gelang in der vergangenen Spielzeit noch kurz vor Schluss der Klassenerhalt, wird es in diesem Jahr wohl nicht dazu reichen. 21 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz erfordern bei 13 ausstehenden Partien mehr als nur ein Fußballwunder.

„Wir versuchen in den weiteren Spielen zu punkten, damit wir uns vielleicht noch einen Tabellenplatz verbessern und am Ende besser dastehen“, sagte FSV-Trainer Guido Naumann nach dem 1:1 gegen den VfB Homberg. Der 54-Jährige steht seit Anfang des Jahres für den Oberligisten an der Seitenlinie.

Die Stimmung in der Mannschaft sei in Ordnung. „Wenn es nicht so wäre, würde doch keiner mehr rennen oder zum Training kommen. Es sind aber in jeder Einheit 20 Spieler dabei“, so Naumann weiter.

Ursachenforschung wurde bei den Duisburgern schon längst betrieben. Trainer Naumann und Vereinschef Erol Ayar sind sich dahingehend in einer Sache einig. „Vor der Saison wurde nicht gut eingekauft. Du kannst keine 20 Spieler im Kader haben, die 1,65 Meter groß sind. Du brauchst in der Oberliga auch ein paar große Spieler“, kritisierte Naumann.

Für die Kaderplanung war im Sommer Mohamed Dair zuständig, der vom MSV Düsseldorf kam und die Duisburger zuvor als Interimstrainer vor dem Abstieg bewahrte.

Er hat die komplette Wintervorbereitung geleitet. Jetzt muss er die Mannschaft so langsam im Griff haben Erol Ayar

„Leider Gottes hat er eine sehr schlechte Mannschaft zusammengestellt. Er gibt es ja persönlich zu, dass er Mist gebaut hat“, sagte Ayar. Seit der Winterpause leitet er wieder selbst die Geschicke im sportlichen Bereich. Neun Spieler gingen, dafür kamen acht Neuverpflichtungen. „Diese Jungs haben uns in der Vorrunde gefehlt. Mit dieser Mannschaft hätten wir in der Vorrunde auf jeden Fall mehr Punkte gesammelt.“

Doch bislang fruchtete auch das nicht ausreichend. Unter Trainer Naumann gab es in sieben Spielen noch keinen Sieg, dafür immerhin drei Unentschieden. Eine Weiterentwicklung habe Ayar noch nicht feststellen können. „Dann würde ich ja lügen“, sagte er und führte aus: „Der Trainer ist nicht erst seit gestern da. Er hat die komplette Wintervorbereitung geleitet. Jetzt muss er die Mannschaft so langsam im Griff haben.“

Die Planungen für die nächste Saison sind beim FSV Duisburg auf die Landesliga ausgerichtet. „Wir müssen jetzt in den sauren Apfel beißen und das Beste daraus machen. Die Puste ist raus. Vielleicht sollte der Trainer jetzt auch den jungen Spielern mal eine Chance geben“, legte Ayar den Klassenerhalt endgültig ad acta.

In den verbleibenden Monaten als Oberligist steht den Duisburgern einiges an Arbeit bevor. Es soll eine neue Struktur in den Verein gebracht werden. Das betreffe auch die Jugendabteilung, die in Zukunft wieder stärker gefördert werden soll.

Der Vereinschef erklärte abschließend: „Wir ziehen die drei Monate noch vernünftig durch. In der nächsten Saison muss es dann definitiv das Ziel sein, oben mitzuspielen. Ob uns das gelingt, ist aber etwas anderes.“