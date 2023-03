KFC Uerdingen: Nächster Patzer! Fast 2000 Fans sehen wieder keinen KFC-Sieg

Der KFC Uerdingen kommt in der Oberliga Niederrhein einfach nicht voran. Die Krefelder treten weiter auf der Stelle.

"Jetzt zeigt sich, welcher Spieler Charakter und Moral hat. Es sind weiterhin Spieler des KFC Uerdingen, das muss Ansporn genug sein, alles rauszuhauen. Die Mannschaft hat aber auch selbst den Anspruch, den tollen Fans etwas zurückzugeben. Wenn wir nicht Erster werden können, kämpfen wir um den zweiten Platz", betonte Patrick Schneider noch vor dem Auftritt gegen die Sportfreunde Baumberg gegenüber RevierSport.

Der KFC-Sportchef sollte wie die fast 2000 Zuschauer, 1796 waren es offiziell, enttäuscht werden. Denn die Uerdinger kamen am Samstagabend nicht über ein 1:1-Remis gegen Baumberg hinaus und bleiben auf Platz sechs stecken, zwei Punkte vor den Baumbergern.

Dabei hatte die Mannschaft von KFC-Trainer Björn Joppe, der das Spiel nach seiner erneuten Roten Karte - RevierSport berichtete - von der Tribüne aus verfolgte, Glück, dass am Ende wenigstens ein Punkt in der Grotenburg blieb.

Denn Kevin Weggen (87.) hatte erst kurz vor Schluss die 1:0-Führung der Gäste durch Enes Topal (55.) egalisiert.

KFC Uerdingen: Udegbe - Beric (61. Meißner), Rau, Kadiata, Francis (72. Yeboah) - Funk (64. Atsina), Evers (78. Weggen) - Lipinski, Kenia, Talarski (72. Terada) - Weber SF Baumberg: Schwabke - Salata, Harneid, Hömig (67. Luzalunga), Koukoulis - Saka (88. Biskup), Geishauser, Kacinoglu (90.+2 Turay), Nishimura - Burovac (72. Papalia), Topal (57. Daour) Schiedsrichter: Kai Schuffelen Tore: 0:1 Topal (55.), 1:1 Weggen (87.) Zuschauer: 1796

Fünf Spiele bestritt der KFC in 2023 und es gab bis dato nur einen Sieg. Einen schmeichelhaften 1:0-Erfolg über das Schlusslicht FSV Duisburg. Die weiteren Ergebnisse: 0:1 gegen Sonsbeck, 2:2 in Essen-Schonnebeck, 1:1 bei TVD Velbert und nun ein 1:1 gegen Baumberg. 15 Spiele lang dauert die Saison noch an. Es könnte eine zähe Angelegenheit für alle KFC-Fans werden. Nun stehen erst einmal zwei Auswärtsspiele in Serie an: in Wuppertal-Cronenberg und bei Union Nettetal.