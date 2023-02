KFC Uerdingen: Wieder Rote Karte für den Trainer - Der Aufstieg ist abgehakt

Der KFC Uerdingen tritt in der Oberliga Niederrhein weiter auf der Stelle. Die sofortige Rückkehr von der Regionalliga können sich die Krefelder wohl abschminken.

Man kann es drehen und wenden wie man will und trotzdem bleibt festzuhalten: Der KFC Uerdingen liegt weit hinter den Erwartungen zurück! Und das sowohl punktetechnisch als auch spielerisch.

Vor der Saison gab es für viele Experten nur einen Top-Favoriten auf Platz eins: den KFC Uerdingen. Doch das ist lange nicht mehr der Fall. Nach dem die Krefelder immer wieder mal enttäuschten, hat sich die SSVg Velbert mittlerweile einen komfortablen Zehn-Punkte-Vorsprung auf Platz zwei und gar ein 15-Punkte-Polster auf den KFC erspielt.

"Ach, über Aufstieg brauchen wir doch nicht mehr zu reden", sagte Björn Joppe nach dem jüngsten 1:1-Remis der Krefelder beim TVD Velbert gegenüber dem Portal "Fupa". "Wir haben einen gut organisierten Gegner 0 Minuten dominiert, versäumen es, das 2:0 zu machen und bekommen dann den Ausgleich. Am Ende ist das Ergebnis gerecht", so fiel Joppes sportliche Analyse aus.

Neben der Punkteteilung verlor der KFC einmal mehr, wie schon beim 2:2 in Essen-Schonnebeck, seinen Trainer. Joppe wurde mit der Roten Karte von der Seitenlinie verband. Er hatte sich zuvor eine verbale Auseinandersetzung mit dem Linienrichter geliefert und dabei laut "Fupa" dem Schiedsrichter-Assistenten die Worte "willst du mich verarschen" entgegnet. Konsequenz: Zweite Rote Karte für den 44-jährigen Joppe binnen 14 Tagen!

Der A-Lizenzinhaber darf sich als Wiederholungstäter in so einem kurzen Zeitraum auf eine harte Strafe einstellen. Joppe dürfte die nächsten KFC-Partien nur von der Tribüne aus verfolgen. Patrick Schneider, Sportlicher Leiter, wird - einmal mehr - in der Verantwortung an der Seitenlinie stehen. Am Samstag, 4. März (18 Uhr), trifft der KFC Uerdingen in der heimischen Grotenburg auf die Sportfreunde Baumberg.