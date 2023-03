Die SSVg Velbert gewann am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein das Derby gegen den TVD Velbert mit 1:0. Der Primus setzte sich durch den Erfolg weiter an der Spitze fest.

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein gewann die SSVg Velbert das Stadtderby gegen den TVD Velbert, wie bereits im Hinspiel, mit 1:0 (1:0).

Das Tor des Tages erzielte Timo Mehlich kurz vor dem Pausenpfiff per direktem Freistoß in den linken oberen Winkel. Da der VfB Hilden ebenfalls am Freitagabend gewann, beträgt der Abstand des Spitzenreiters auf Platz zwei weiterhin zehn Punkte. Alle Infos zu den Partien vom Freitag gibt es hier.

Durch den Sieg gegen den Lokalrivalen gewann die SSVg nunmehr ihr fünftes Spiel in Serie, ohne auch nur einen Gegentreffer zu kassieren. SSVg-Trainer Dimitrios Pappas freute sich auf der anschließenden Pressekonferenz über den Derbysieg.

"Wir freuen uns natürlich über diesen Heimsieg. In den ersten 40 Minuten hatten wir mehr Ballbesitz, das konnte man auch erkennen. Außerdem haben wir viele Gelbe Karten bekommen, meiner Meinung nach hatte der Schiedsrichter die Karten an diesem Abend zu locker sitzen. Ab der 40. Minute haben wir auch angefangen, Druck aufzubauen und Chancen zu kreieren. Der TVD hatte nur eine Möglichkeit nach einer Ecke und dann hat Timo den Freistoß natürlich schön reingemacht", erklärte Pappas nach der Partie.

Letztendlich sind wir glücklich über den Derbysieg und wir freuen uns, dass wir den Vorsprung an der Spitze weiterhin behaupten konnten und das es nächste Woche in Baumberg weitergeht. Dimitrios Pappas

In Bezug auf die zweite Halbzeit erklärte Pappas, dass die SSVg da weitermachen wollte, wo sie aufgehört hat, jedoch machten die Gäste ebenfalls ein gutes Spiel und ließen keinen weiteren Gegentreffer mehr zu. "Letztendlich sind wir glücklich über den Derbysieg und wir freuen uns, dass wir den Vorsprung an der Spitze weiterhin behaupten konnten und das es nächste Woche in Baumberg weitergeht", bilanzierte der Trainer des Spitzenreiters.

TVD-Trainer Bastians: „Der Fußball ist nun mal nicht immer gerecht”

Auf Seiten der Gastmannschaft hätte TVD-Trainer Marcel Bastians nach der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang zumindest gerne einen Punkt mit nach Hause genommen. Des Weiteren lobte Bastians die individuelle Klasse der SSVg-Spieler.

"Wenn man oben steht, dann hat man oft das nötige Quäntchen Glück, um solche Spiele entscheiden zu können. In solchen Momenten ist es dann auch die Qualität der einzelnen Spieler, damit eine Standardsituation ausreicht, um so ein Spiel zu entscheiden. Insgesamt hat meine Mannschaft dennoch eine gute Partie gemacht, auch wenn wir phasenweise viel gelitten haben", bilanzierte der Trainer.





Trotz mehrerer guter Möglichkeiten im zweiten Durchgang blieb den Gästen vom TVD der Ausgleichstreffer verwehrt. "Wenn man die Dinger dann nicht macht, ist es schwierig, etwas aus so einem Spiel mitzunehmen. Dementsprechend ist die Enttäuschung natürlich groß, dass wir das Derby erneut mit einem Tor Unterschied verloren haben. Der Fußball ist nun mal nicht immer gerecht", erklärte Bastians in Bezug auf die knappe Niederlage.