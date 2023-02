Oberliga Niederrhein: TVD-Trainer Bastians über das anstehende Stadtderby und seinen Nachfolger

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein fährt der TVD Velbert zum Stadtderby zur SSVg Velbert. TVD-Trainer Marcel Bastians erwartet eine schwierige Partie beim Spitzenreiter.

Am kommenden Freitagabend steht das Stadtderby zwischen der SSVg Velbert und dem TVD Velbert an. Die Gäste vom TVD reisen am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein als Außenseiter zum Tabellenführer in die IMS Arena. TVD-Trainer Marcel Bastians erwartet ein schwieriges Spiel, dennoch will sich seine Mannschaft nicht vorzeitig geschlagen geben.

Bastians sieht die SSVg in der kommenden Partie als klaren Favoriten. Des Weiteren glaubt der Trainer an einen Aufstieg des Lokalrivalen in die Regionalliga West. „Die SSVg ist Spitzenreiter und Top-Favorit auf den Aufstieg. Sie treten mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auf und werden auf jeden Fall aufsteigen. Momentan marschieren sie nur so durch die Liga, lassen wenig zu und schießen viele Tore. Da wird nicht mehr viel passieren”, erklärte Bastians in Bezug auf den kommenden Gegner.

Trotz allem kündigt der TVD-Trainer an, dass seine Mannschaft sich beim kommenden Aufeinandertreffen nicht verstecken wolle. Das Hinspiel am 6. Spieltag ging aus Sicht des TVD knapp mit 0:1 verloren. SSVg-Spieler Max Machtemes erzielte damals das goldene Tor.

„Wir gehen zwar als Außenseiter in die Partie, jedoch wollen wir uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir werden unsere Chancen bekommen und werden versuchen, diese zu nutzen. Für die SSVg kommt gegen uns nichts anderes als ein Sieg in Frage, wir hingegen wären mit einem Unentschieden schon durchaus zufrieden”, bilanziert der TVD-Trainer.

Mit welcher Ausrichtung seine Mannschaft in das kommende Derby starten wird, konnte Bastians hingegen noch nicht genau sagen. Der Trainer kündigte an, in den nächsten Tagen zu schauen, wer nach dem 1:1 am vergangenen Spieltag gegen den KFC Uerdingen fit ist und ohne Beschwerden auflaufen können wird.

Bastians über Trainerwechsel: „Sehr gute Lösung”

Nach der laufenden Saison wird Bastians das Amt des Cheftrainers beim TVD Velbert niederlegen und in Babypause gehen. Bereits in der vergangenen Woche präsentierte der Verein mit Jens Grembowietz einen Nachfolger für den Posten an der Seitenlinie. RevierSport berichtete.

Wie sich der Kader in der nächsten Saison entwickelt, kann ich noch nicht sagen. Ich denke jedoch, dass Grembowietz mit seiner Spielphilosophie eine sehr gute Lösung für den Verein darstellt. Marcel Bastians

Für Bastians hat der Verein mit dem ehemaligen Drittliga-Profi einen adäquaten Ersatz gefunden. „Es steht mir nicht zu ein Urteil zu fällen, da ich ihn persönlich nicht kenne. Dennoch denke ich, dass er sehr gut zu dieser Mannschaft passt. Erstens bringt er viel Erfahrung aus dem höheren Bereich mit und zweitens ist er ein noch junger Trainer. Wie sich der Kader in der nächsten Saison entwickelt, kann ich noch nicht sagen. Ich denke jedoch, dass Grembowietz mit seiner Spielphilosophie eine sehr gute Lösung für den Verein darstellt”, erklärte Bastians in Bezug auf seinen Nachfolger.