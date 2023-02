TVD Velbert: Neuer Trainer ist gefunden! Ehemaliger Drittliga-Profi übernimmt

Erst Anfang Februar hatte TVD Velbert bekanntgegeben, dass zum 1. Juli 2023 ein neuer Trauner gesucht wird. Dieser wurde bereits gefunden.

Am 8. Februar hatte Oberligist TVD Velbert mitgeteilt, dass Marcel Bastians am Saisonende als Trainer ausscheidet. Seitdem waren die Verantwortlichen um Sportchef Michael Kirschner auf der Suche nach einem Nachfolger.

Die Suche ist nun beendet. Jens Grembowietz übernimmt ab dem 1. Juli an der Humboldtstraße in Velbert. Das teilte der TVD Velbert am Mittwoch, 22. Februar, offiziell mit

"Nach guten Gesprächen mit potenziellen Trainerkandidaten, können wir nun erfreulicherweise ab dem 1. Juli 2023 Jens Grembowietz als neuen Cheftrainer der 1.Mannschaft vorstellen. 'Grembo' überzeugte uns beim persönlichen Treffen mit Fachwissen, einer modernen Mannschaftsführung, Ideen, viel Herz, Spaß und Menschlichkeit", erklärt Kirschner.

A-Lizenz Inhaber Grembowietz trainiert seit der Saison 2021/22 den Westfalenligisten Concordia Wiemelhausen und stand zuvor dreieinhalb Jahre den Landesligisten SV Horst-Emscher unter Vertrag.

Statement von Jens Grembowietz: "Ich habe mich von Beginn an einfach sehr Willkommen gefühlt. Michael Kirschner und André Grimmert haben mir schnell das Gefühl von Vertrauen und Wertschätzung entgegengebracht, so dass ich mir sicher bin, hier den nächsten, für mich richtigen Schritt zu gehen und eine tolle Mannschaft vorzufinden. Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe – bis dahin aber wünsche ich Marcel Bastians und seiner Mannschaft eine erfolgreiche Restrückrunde. Mein Fokus bleibt bis zuletzt auf meiner aktuellen Aufgabe bei Concordia Wiemelhausen."

Der 36-jährige Grembowietz war selbst ein erfolgreicher Fußballer. Der gebürtige Essener stammt aus dem Nachwuchs des FC Schalke 04 und spielte von 1996 bis 2008 in der Knappenschmiede.

Über die U23-Mannschaft des FC Schalke führte sein Weg zu den Drittligisten Dynamo Dresden und Preußen Münster. In der 3. Liga kam Grembowietz 15 Mal zum Einsatz.

Es folgten Stationen beim KSV Hessen Kassel und der SG Wattenscheid 09, bevor der Familienvater von zwei Kindern seine aktive Laufbahn in der Oberliga Westfalen bei der Hammer SpVg beendete. Neben den Drittligaspielen kommen auch 90 Einsätze in der Regionalliga und rund 80 Partien in der Oberliga hinzu.