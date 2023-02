TVD Velbert: Zwei Vertragsverlängerungen und eine Babypause für den Trainer

Der TVD Velbert startete am vergangenen Wochenende mit einem 2:2 Unentschieden gegen die SF Baumberg in die Restrunde in der Oberliga Niederrhein. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Vor der anstehenden Begegnung gegen den SC Union Nettetal am 24. Spieltag der Oberliga Niederrhein (10. Februar, 19.45 Uhr) steht der TVD Velbert auf dem siebten Tabellenplatz. Zum Ende der Hinrunde belegte die Mannschaft von Trainer Marcel Bastians sogar den vierten Rang – jetzt kündigte der Klub einige Veränderungen an. Die wahrscheinlich drastischste davon: Chefcoach Bastians wird seinen Posten nach der Saison 2022/23 vorerst verlassen. Der Verein erklärte, dass der 40-Jährige eine Babypause einlegen wolle. Bastians freue sich riesig darauf Vater zu werden, müsse deshalb aber erstmal seine Position in Velbert niederlegen. Der Klub blicke auf eine herausragende gemeinsame Vergangenheit, hieß es in einer Pressemitteilung. So schaffte der Ex-Coach des VfB Hilden, der seit Mitte November 2021 beim TVD an der Seitenlinie steht, in der vergangenen Saison mit dem 6. Platz die beste Oberligaplatzierung für den Verein von der Grimmert Arena klarzumachen. Auch in dieser Saison lief es für Bastians und sein Trainerteam optimal. Genau dieses Erfolgsteam wird sich erstmal auch nicht weiter verändern – bis auf den Chefcoach natürlich. Denn Co-Trainer Markus Braasch hat seinen Vertrag bei den Grün-Weißen um ein weiteres Jahr verlängert. Er wird auch in der Saison 2023/24 auf der Velberter Trainerbank sitzen. Auch Torwarttrainer Dustin Paczulla hat seinen Vertrag beim TVD um ein Jahr verlängert. Trotzdem: An der Stelle des Cheftrainers wird ein Mann fehlen, für den ein Ersatz gefunden werden muss. Der Turnverein erklärte: „Wir haben die Planung zur Suche eines neuen Cheftrainers begonnen und werden aber auch hier ohne Druck den Markt in Ruhe sondieren.“

Zur Startseite