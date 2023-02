Der FC Kray spielt in der Oberliga Niederrhein eine Saison zum Vergessen. Neben dem FSV Duisburg und Cronenberger SC gelten auch die Essener als designierter Absteiger.

17 Punkte hat der FC Kray in der Oberliga Niederrhein Rückstand auf das rettende Ufer. Doch auch die Verantwortlichen um Trainer Christian Knappmann wollen nichts mehr von Durchhalteparolen hören und blicken realistisch in die Zukunft. Die Planungen für die Landesliga laufen bereits an der Buderusstraße.

Zumindest in den jüngsten Auftritten, am vergangenen Wochenende in Kleve (0:0) und am Dienstagabend im Testspiel gegen Erkenschwick (4:0), haben die Krayer etwas Selbstvertrauen für die noch anstehenden 16 Oberligaspiele getankt.

"Wir planen natürlich voll mit der Landesliga in 2023/2024. Wir haben trotzdem die Pflicht uns so gut wie möglich in den letzten Oberliga-Monaten zu präsentieren. Das 0:0 in Kleve war schon ein extremer Schritt nach vorne. Gegen Erkenschwick war das auch noch einmal ein Ausrufezeichen!", sagte Knappmann nach dem 4:0 gegen den Westfalenliga-Ersten gegenüber RevierSport.

Der Ex-Profi ergänzte: "Für mich ist wichtig, dass die Jungs, sich weiterentwickeln, um nächstes Jahr weiter in der Oberliga zu spielen oder uns beim Neuaufbau in der Landesliga zu helfen. Die letzten zwei Auftritte haben mir wirklich gut gefallen und darauf lässt es sich aufbauen."

Für die Krayer Tore gegen den Tabellenführer der Westfalenliga 1, Spielvereinigung Erkenschwick, waren Jihwan Yun (15., 73.), Almedin Gusic (61.) und Adrin Hrustic (68.) verantwortlich.

Am kommenden Wochenende, am Sonntag (26. Februar, 15 Uhr), gegen den 1. FC Monheim peilen die Krayer dann den 4. Saisonsieg, es wäre der erste unter Trainer Knappmann, an. "Wir waren zuletzt immer mal wieder nah dran. Es wird Zeit, diesen Sieg zu holen. Wenn wir so wie in Kleve und gegen Erkenschwick auch gegen Monheim auftreten, dann haben wir eine realistische Chance die Punkte in der Kray-Arena zu behalten. Das ist unser klares Ziel für Sonntag", betont der 41-jährige Knappmann.