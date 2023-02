In der Oberliga Westfalen fand am Samstag eine Partie statt. Die Sportfreunde Lotte besiegten den TuS Bövinghausen überraschend mit 1:0 (1:0).

Für den TuS Bövinghausen war der Auftakt im Jahr 2023 bei den Sportfreunden Lotte das erste Liga-Spiel seit dem Rücktritt von Ex-Coach Sebastian Tyrala – auch sein Co-Trainer Florian Bartel und Teammanager Daniel Dukic hatten nach dem 3:1-Erfolg über Eintracht Rheine (Dezember 2022) beim Aufsteiger hingeschmissen.

Die Dortmunder hatten sich bei der Tyrala-Nachfolge für ein Quartett entschieden. Sven Thormann, Dino Dzaferoski, Marko Onucka und Kevin Großkreutz sind seitdem hauptverantwortlich für die Mannschaft. Den Startschuss gab es am Samstagnachmittag am Lotter Kreuz. Dort wollte Bövinghausen die Tabellenspitze in der Oberliga erklimmen.

Doch dieses Vorhaben konnte die Mannschaft nicht umsetzen. Beim Regionalliga-Absteiger setzte es eine knappe 0:1 (0:1)-Niederlage. Für Bövinghausen war es ein Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft.

Damit bleibt die Zweitvertretung von Preußen Münster weiterhin auf Platz eins. Bövinghausen steht auf Rang zwei, der auch zum Aufstieg berechtigen würde.

Lotte - Bövinghausen 1:0 (0:0) Lotte: Luyambula – Giaouplari, Salvador, Elezi, Schubert – Wanner, Ehret, Schmidt, Kerasidis – Nyuydine, Pereira Bövinghausen: Mroß – Großkreutz, Silaj, Thiet, Kifoumbi – Haar, Dzaferoski, Uzun – Schmeling, Heric, L. Bosnjak Tor: 1:0 Nyuydine (8.) Zuschauer: 338 Schiedsrichterin: Kathrin Heimann

Lotte startete furios in die Partie und ging bereits in der achten Minute durch Burinyuy Nyuydine in Führung. Durch viel Leidenschaft und einer guten Arbeit gegen den Ball hatte das 1:0 für die Sportfreunde auch zur Pause Bestand. Auch nach dem Seitenwechsel tat sich der Gast schwer, offensiv richtig für Gefahr zu sorgen, weil Lotte stark verteidigte und die knappe Führung über die Zeit brachte.

Am kommenden Samstag (11. Februar, 18 Uhr) geht es für Bövinghausen mit dem Stadtderby gegen den ASC Dortmund weiter, während die Sportfreunde Lotte einen Tag später (12. Februar, 15.15 Uhr) beim TuS Ennepetal gastieren.