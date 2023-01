FC Kray: Neuzugang begeistert - "Knappmann hat eine Gewinner-Mentalität"

Der FC Kray steht vor der Restrunde in der Oberliga Niederrhein vor einer sehr großen Aufgabe. 13 Punkte müssen auf einen Nicht-Abstiegsplatz aufgeholt werden.

Ahmed Öncel ist einer von mehreren Winter-Zugängen beim FC Kray. Der 22-Jährige soll die Abwehr der Essener stabilisieren. Mit Trainer Christian Knappmann arbeitete er einst schon beim SC Westfalia Herne zusammen.

"Natürlich bin ich allen voran wegen Trainer Christian Knappmann nach Kray gewechselt. Er hat eine absolute Gewinner-Mentalität und kann aus wenig sehr viel machen. Er schafft es auch unter erschwerten Bedingungen eine Mannschaft zu motivieren und zu einer Einheit zu formen", erklärt der Zugang vom FC Gütersloh.

Und schon jetzt sieht der ehemalige RWE- und Fortuna-Düsseldorf-Nachwuchsspieler, dass beim FC Kray Bewegung reinkommt. "Man merkte schon während der Hallenstadtmeisterschaft eine Aufbruchstimmung in der Mannschaft. Und auch im Verein. Der neue Vorstand gibt sich viel Mühe. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist groß. Wir haben noch so viele Spiele vor uns. Wir müssen bis zum Ende alles geben, immer kämpfen und laufen. Dann werden wir auch Erfolg haben", betont der ehemalige türkische Juniorennationalspieler.

Öncel freut sich auf den FC Kray und die Zusammenarbeit mit Coach Knappmann. Das Lob kann der 41-Jährige an seinen Spieler nur zurückgeben. Knappmann: "Ahmed hat unglaubliche physische Anlagen. Dazu kommt ein enormes fußballerisches Talent. Die Rückserie muss er nutzen, um eine professionelle Mentalität an den Tag zu legen. Ich werde ihm alles an Hilfe zukommen lassen. Er muss sie nur annehmen, dann geht für ihn noch etwas in seiner Karriere."

Ahmed Öncel in Zahlen: FC Gütersloh: 16 Spiele, kein Tor, keine Vorlage Westfalia Herne: 13 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen

Der gebürtige Bochumer hat den Traum vom Profifußball noch nicht ad acta gelegt. Aber auch er weiß, dass es bald nach oben gehen sollte, sonst wird es eng. "Ich werde im April 23 Jahre alt und weiß, was die Stunde geschlagen hat. Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf den FC Kray und will mit den Jungs den Klassenerhalt schaffen. Danach werden wir weiter sehen", erklärt Öncel.

Auf jeden Fall kümmert er sich schon um eine Zeit nach dem Fußball. Öncel sammelt aktuell in einer Immobilien-Firma erste Erfahrungen. Im Sommer soll dann die Ausbildung in diesem Bereich folgen.