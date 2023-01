Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen verkündet zweiten Winter-Neuzugang

Der KFC Uerdingen hat einen neuen Spieler verpflichtet. Es handelt sich um einen jungen Innenverteidiger.

Wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode hat der KFC Uerdingen seinen zweiten Winter-Neuzugang präsentiert. Christian Schwieren verstärkt die Krefelder im Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein. Es handelt sich um einen 19 Jahre alten Innenverteidiger, der zuletzt vereinslos war. Wie lange Schwieren beim KFC unterschrieben hat, ist nicht öffentlich bekannt.

Schwieren stammt aus dem Nachwuchs von Bayer Leverkusen, spielte bis zum Sommer in der U19 und musste den Verein dann altersbedingt verlassen. Bis zu seinem Abschied war er gesetzt beim Junioren-Bundesligisten. "Christian ist ein sehr talentierter Spieler, der bei Bayer absoluter Stammspieler war. Wir haben ihn bereits länger beobachtet und freuen uns, dass er nun das blau-rote Trikot tragen wird", wird der Vorsitzende Damien Raths zum Transfer zitiert.

Der gebürtige Duisburger ist der zweite Neuzugang nach Pascal Weber. Mit der Verpflichtung des Stürmers vom Ligakonkurrenten VfB Hilden war den Uerdingern ein Coup gelungen, denn auch höherklassige Vereine buhlten um die Gunst des erfahrenen Oberliga-Torjägers. Derweil gab es nur einen Abgang: Yaman Hasal ist zum Mittelrheinligisten Siegburger SV gewechselt.

Mit den beiden Neulingen will der drittplatzierte KFC in der Rückrunde noch einmal angreifen - auch wenn der Rückstand auf Tabellenführer SSVg Velbert bereits sieben Punkte beträgt. Das Team von Trainer Björn Joppe startet am Samstag, 4. Februar (18 Uhr), mit einem Heimspiel gegen den SV Sonsbeck in die Restserie.