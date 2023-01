Oberligist Spielvereinigung Schonnebeck ist der frischgebackene Essener Hallenstadtmeister. RevierSport hat mit Kapitän Matthias Bloch gesprochen.

Die letzte Woche verlief für Matthias Bloch extrem erfolgreich. Am 19. Januar feierte der Kapitän der Spielvereinigung Schonnebeck seinen 32. Geburtstag. Zeitgleich verkündete der Verein, dass Bloch seinen Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert hat.

Die Krönung folgte dann drei Tage später: Schonnebeck setzte sich bei der 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft in einem dramatischen Finale gegen die DJK Sportfreunde Katernberg (4:3 n. N.) die Krone auf und Abwehrchef Bloch wurde – gemeinsam mit Ilias Elouriachi (SpVgg Steele) – zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Nach der ereignisreichen Woche hat sich RevierSport die Zeit genommen, um mit Matthias Bloch (32) über seine Vertragsverlängerung, den Hallentitel und seine Zukunft zu sprechen:

Matthias Bloch über …

die Gründe zur Vertragsverlängerung und seine Zukunftspläne: "Ich fühle mich pudelwohl in Schonnebeck, habe dort Spaß und bekomme das nötige Vertrauen vom gesamten Verein. Grundsätzlich ist es meine Vorstellung, dass ich meine Spielerkarriere in Schonnebeck beenden werde. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Vertrag bis 2025 verlängern. Meine Zukunftspläne sind auch klar. Da sehe ich mich schon als Trainer. Wo es dann genau sein wird, muss man abwarten. Bei uns ist der Platz mit der Legende Dirk Tönnies natürlich belegt (lacht). Ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren passiert."

den Gewinn der Essener Hallenstadtmeisterschaft: "Das ist natürlich überragend. Wir haben in den ersten Wochen schon gemerkt, dass wir einen guten, seriösen Hallenfußball spielen, aber so einen Erfolg kann man natürlich nicht planen. Für mich war es der zweite Titel mit Schonnebeck nach 2014. Ein schönes Erlebnis."

die Wahl zum besten Spieler des Turniers: "Die Wahl zum besten Spieler ist für mich eine überragende Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit Sicherheit nicht der beste Fußballer in der Halle war. Da gibt es fußballerisch schon deutlich bessere Kicker als mich. Es freut mich, dass man dieses Mal einen Spieler gewählt hat, der eher die Attribute Mentalität und Führungsstärke vereint."

die Ziele für die Restrunde: "Wir wollen mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Das ist unser Hauptziel. Wir wollen uns auf einem einstelligen Tabellenplatz etablieren und dann schauen wir, wo wir am Ende des Tages landen."