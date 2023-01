KFC Uerdingen: Joppe fordert dominanten Fußball – Absage an Probespieler

Björn Joppe will als neuer Trainer des KFC Uerdingen einen dominanten Fußball spielen lassen. Vom Probespieler aus Curacao war der Ex-Profi nicht überzeugt.

Der KFC Uerdingen ist mit einem Testspiel gegen den Drittligisten MSV Duisburg in die Vorbereitung gestartet. Neu-Trainer Björn Joppe war trotz der 0:6 (0:4)-Niederlage zufrieden mit seinem Debüt an der Seitenlinie. In den kommenden Wochen wollen sich die Krefelder optimal auf die Rückrunde der Oberliga Niederrhein vorbereiten.

Die Schwerpunkte sind beim Tabellendritten schnell gesetzt. „Ich glaube, dass wir an der Fitness noch viel arbeiten müssen. Vor allem für die Art und Weise, wie wir spielen wollen“, kündigte Joppe an. Der Coach hat eine klare Vorstellung davon, wie der KFC auflaufen soll. „Ich bin von der Offensive sehr angetan und sage: Ich gewinne lieber 5:4 statt 1:0. Aber als KFC Uerdingen musst du natürlich dominant auftreten. Das heißt, du kannst mal einen schlechten Tag haben, aber trotzdem muss es dann in dem Moment für den Gegner immer noch sehr schwierig sein, ein Tor zu schießen, weil wir einfach kompakt stehen.“

Uerdingen mit der richtigen Mischung „regionalligareif“

In der Hinrunde ließ der KFC die geforderte Dominanz häufig vermissen. „Wenn ich an die letzten Spiele denke, da hat man sich ja teilweise gefragt, wer denn der Aufstiegsanwärter ist. Wir müssen daran arbeiten, dass wir die Mentalität, die Leidenschaft und die Emotionen auf den Platz kriegen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man alles gewinnt“, betonte der ehemalige Profi.

Eine weitere Baustelle für den neuen Coach ist es, den richtigen Mix aus Jung und Alt auf den Platz zu bringen. „Gegen Duisburg hat man in der ersten Hälfte schon gesehen, dass da ein paar ältere Spieler auf dem Platz standen. Da fehlt halt das Tempo. In der zweiten Hälfte war es dagegen von der Qualität vielleicht nicht so gut, aber die Spieler waren nah am Mann, kämpfen und beißen, weil sie eben das Tempo haben.“

In den kommenden Wochen soll die optimale Mischung gefunden werden. „Dann, glaube ich, haben wir schon eine Qualität auf dem Platz, die regionalligareif ist. Wir müssen es halt nur Woche für Woche abrufen können“, erklärte Joppe.

Probespieler kann sich gegen Duisburg nicht beweisen

Nicht mit dabei ist Shermaine Martina. Der Mann aus Curacao stand als Probespieler gegen den MSV auf dem Platz. Sieben Mal lief der Defensivmann bereits für die Nationalmannschaft auf. Zuletzt spielte er in der dritten amerikanischen Liga für den North Carolina FC. „Er durfte sich hier zeigen, aber das hat nicht gereicht“, resümierte Joppe den Auftritt des 26-Jährigen nach der Partie.

Für den KFC Uerdingen stehen in den kommenden Wochen weitere hochkarätige Testspiele an. Bereits am 11. Januar ist Alemannia Aachen zu Gast (ohne Zuschauer). Am 13. Januar geht es zu Fortuna Köln (14 Uhr). Im Anschluss trifft der KFC auf den FC Hürth (21. Januar, 16 Uhr) und den Bonner SC (28. Januar, 14 Uhr).