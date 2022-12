OL NR: Sportlicher Leiter verlässt die Sportfreunde Baumberg

Die Sportfreunde Baumberg brauchen einen neuen Sportlichen Leiter. Engin Akkoca ist von seinem Amt aus beruflichen Gründen zurückgetreten.

Die Sportfreunde Baumberg müssen sich nach einem neuen Sportlichen Leiter umsehen. Bereits vor dem Weihnachtsfest hatte Engin Akkoca aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt bekanntgegeben.

„Gerade im Hinblick auf die nächsten Monate wird aufgrund beruflicher Verpflichtungen die wenige Zeit, die ich habe noch weniger und ich kann mich leider nicht aufteilen oder hin und her beamen – daher kann und muss ich diesen Schritt schweren Herzens gehen“, begründet er seinen Schritt. „Es waren tolle zweieinhalb Jahre in Baumberg. Sehr intensiv, kräfteraubend, aber durchaus erfolg- und lehrreich. Wir hatten es in der Pandemiezeit mit Herausforderungen zu tun, die für uns alle neu waren – auf und neben dem Platz!

Akkoca hatte die Baumberger in seiner Amtszeit deutlich verjüngt. Dennoch belegt die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi einen starken siebten Platz in der Oberliga Niederrhein, auf Tuchfühlung zu den Top-Teams. Auf den drittplatzierten KFC Uerdingen fehlen den Baumbergern trotz einiger Ausfälle nur fünf Punkte. Derzeit fehlen Tim Knetsch, Sercan Er, Kosi Saka, Ali Daour und Eren Taskin fünf namhafte Akteure im Baumberger Kader.

„Unter diesen Umständen haben wir es dennoch geschafft, den eingeleiteten Umbruch voranzutreiben und die Mannschaft zu verjüngen, ohne den attraktiven, offensiven Fußballstil aufzugeben“, analysiert Akkoca. „Allein was die Mannschaft in der letzten Saison performt hat, ist der Wahnsinn und der Beweis dafür, dass die Jungs fußballerisch und charakterlich eine grandiose Truppe sind. Ich wünsche dem Verein und allen voran der Mannschaft, den tollen Jungs, die mir alle ans Herz gewachsen sind, alles erdenklich Gute - sportlich und privat.“

Baumbergs Vorsitzender Jürgen Schick bedauert den Rücktritt seines Sportlichen Leiters, kann den Schritt aber auch verstehen: „Man darf auch dabei aufgrund hoher Belastungen seine Gesundheit nicht vernachlässigen. Die letzten Jahre haben viel Kraft gekostet. Trotz vieler Herausforderungen unter anderem aufgrund der Corona Pandemie haben wir gute sportliche Erfolge zusammen erzielt.“ Daran habe Akkoca mit „vollem Herzen“, wie Schick sagt, mitgearbeitet. „Hierfür gilt mein herzlicher Dank. Wir wünschen Engin und seiner Familie alles Gute für die Zukunft und viel Gesundheit. Engin ist immer ein gern gesehener Gast bei den Sportfreunden Baumberg.“