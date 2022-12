MSV Düsseldorf: Auf dem Weg zur Nummer zwei der Landeshauptstadt

Der MSV Düsseldorf ist aktuell auf dem Weg, die Nummer zwei in der Landeshauptstadt zu werden. Wir haben mit dem Trainer über die Hinrunde gesprochen.

MSV-Trainer Mohamed Elmimouni Jr. über

… die Hinrunde in der Oberliga Niederrhein:

Wir haben uns am letzten Spieltag vor der Pause über den Strich gearbeitet. Da wollen wir auch am Ende der Saison stehen. Von der Tabelle her sind wir zufrieden. Von den Punkten her, bei neun Unentschieden, hätten es auch sechs bis acht mehr sein können. Aber die Rückrunde wird brutaler. Da sind die entscheidende Spiele, bei den direkten Duellen werden die Spiele von der Atmosphäre nun anders angegangen als in der Hinrunde.

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

Wir haben unseren großen Kader reduziert. Wir hatten die Hoffnung, irgendwann den ganzen Platz fürs Training zu nutzen, aber da ändert sich nichts. Wir müssen detaillierter und gezielter arbeiten. Ein halber Platz mit 28 Mann macht keinen Sinn. Vor allem können uns einige ohne Spielpraxis nicht weiterhelfen. Wir haben die erste Elf jetzt gefunden, hoffen aber, irgendwo den einen oder anderen erfahrenen Spieler, 25 bis 28 Jahre mit Oberliga Erfahrung, noch zu bekommen.

…die Ziele für 2023:

Den Klassenerhalt würde ich gleichstellen mit dem Halbfinaleinzug von Marokko bei der Fußball-WM in Katar. Das ist es, was es uns bedeutet. Der Aufstieg war superschön, aber wir sind im ersten Jahr in so einer brutal starken Liga. Da geht es nur ums Überleben.

…die Vorbereitung:

Wir mussten durch die Spielabsage gegen Velbert alles wieder ändern. Der Start ist für den 5. Januar angesetzt. Wir spielen gegen die U19 von Borussia Mönchengladbach, gegen Blau-Weiß Mintard, DV Solingen und Blau-Weiß Friesdorf.