ETB SW Essen: Zukunft von Erfolgstrainer Damian Apfeld ist geklärt

Personal-News vom ETB Schwarz-Weiß Essen: Der Oberligist hat den Vertrag seines Cheftrainers Damian Apfeld verlängert.

Seit dem Beginn der Saison steht Damian Apfeld als Cheftrainer des ETB Schwarz-Weiß Essen an der Seitenlinie. Und es scheint zu passen zwischen dem Traditionsverein und dem 36 Jahre alten Coach.

Unter Apfeld, der ein Trainer-Duo mit Ulf Ripke bildet, spielte der ETB die erfolgreichste Hinserie seit vielen Jahren. Die Essener überwintern als Tabellenzweiter der Oberliga Niederrhein. Sogar der Aufstiegsplatz ist in Reichweite.

Nun wollen die Essener die Erfolgsgeschichte mit Apfeld über das Ende der laufenden Spielzeit fortsetzen. Der Coach hat einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben, das teilte Schwarz-Weiß am Donnerstagmorgen mit.

"Wenn man so früh den Vertrag verlängert, ist das in erster Linie natürlich, weil man sich in jeglicher Form wohlfühlt", wird Apfeld vom Verein zitiert. "Sportlich gesehen läuft es richtig gut, aber auch neben dem Platz macht es Spaß. Ich fahre richtig gerne zum Uhlenkrug. Deswegen musste ich auch nicht lange überlegen. Der ETB ist mittlerweile eine der attraktivsten Adressen in der Oberliga für Spieler und Trainer."

Der gebürtige Bottroper zeigt sich zufrieden mit den Entwicklungen am Uhlenkrug. Er betont: "Im Verein sind alle extrem motiviert und engagiert, wo man auch als Trainer einfach das Gefühl hat, dass es weitergeht und man viele Dinge anschieben kann. Das Ganze trägt jetzt schon Früchte, aber es geht darum, dass wir uns in der Rückrunde stabilisieren und die Mannschaft und einzelnen Spieler weiterentwickeln." Im nächsten Sommer werde es darum gehen, so Apfeld, "die Mannschaft und den Staff weitgehend beisammen zu halten".

Unter der Regie von Apfeld haben die Essener 14 von 21 Spielen gewonnen und 44 Punkte geholt. Das ergibt einen Schnitt von 2,10 Zählern pro Partie - kein ETB-Trainer war in den vergangenen Jahren erfolgreicher.

Apfeld hatte bereits zwischen April 2016 und Anfang 2017 am Uhlenkrug trainiert. Danach war er über vier Saisons für die U19 von Rot-Weiss Essen verantwortlich. Im vergangenen Spieljahr stand er beim FC Kray an der Seitenlinie. Zum Saisonende verkündete er seinen Rücktritt, ehe er erneut beim ETB anheuerte.





"Damian hat tolle Arbeit geleistet und wir sind sehr zufrieden mit ihm. Wir freuen uns über die Leistung, die er mit seinem Team gebracht hat und wir sind, dank ihm, auf einem sehr guten Weg. Von daher war es unser großer Wunsch, mit ihm zu verlängern", sagte Vereinschef Karl Weiß. "Man muss auch noch mal erwähnen, dass er sich unglaublich mit diesem Verein und der Aufgabe identifiziert und unheimlich viel investiert. Die Zusammenarbeit mit ihm macht einfach Spaß."

Es ist schon das zweite Weihnachtsgeschenk, das der ETB seinen Fans macht. Am Mittwoch gaben die Essener mit Bubakarry Fadika (FC Kray) den ersten Zugang des Winters bekannt.