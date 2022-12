SSVg Velbert: „Wichtiger Baustein“ – Torjäger verlängert bis 2026

Die SSVg Velbert hat Stürmer Robin Hilger drei weitere Jahre gebunden. Der 27-Jährige ist beim Tabellenführer der Oberliga Niederrhein gesetzt.

Die SSVg Velbert marschiert in der Oberliga Niederrhein mit großen Schritten in Richtung Titel und Aufstieg. Die Winterpause nutzt der Verein, um wichtige Zukunftsfragen zu klären. Jetzt wurde die Vertragsverlängerung ihres Top-Torjägers bekanntgegeben.

Robin Hilger verlängert seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis 2026. Außerdem gibt es die Option für ein weiteres Jahr, „im Falle, dass die SSVg den Aufstieg in die Regionalliga meistert“, erklärte der Verein. Die Nummer 17 sei „ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunft“.

Der 27-jährige Angreifer wurde beim SC Velbert groß und wechselte 2019 zum Stadtrivalen. Seit der vergangenen Saison ist Hilger im Sturm der SSVg absolut gesetzt. Im letzten Jahr traf er in der regulären Runde in 22 Partien 15 Mal. In der Aufstiegsrunde verließ ihn allerdings, wie auch dem Rest der Velberter Mannschaft, das Glück. In neun Partien sprang nur noch ein Treffer heraus.

SSVg will sich "voll und ganz" auf den Aufstieg konzentrieren

In diesem Jahr ist Hilger wieder auf Kurs. In 19 von 20 Partien stand der wuchtige Stürmer auf dem Feld und steuerte bislang acht Treffer zur Velberter Tabellenführung bei. „Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Schritt auch mit Robin bereits vor den Feiertagen gehen konnten. So können wir uns im neuen Jahr mit einem starken und bewährten Team voll und ganz auf den Kampf um den Aufstieg konzentrieren“, erklärte Velberts Vorstand Oliver Kuhn.

Mit Hilger bindet Velbert den zweiten Leistungsträger innerhalb eines Monats langfristig. Erst vor kurzem hatte Max Machtemes seinen Vertrag ebenfalls bis 2026 verlängert.