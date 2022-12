Oberliga: Siegen vermeldet vier Abgänge - Co-Trainer ins Ausland und nach Hoffenheim

Oberliga Niederrhein Derbysieg - ETB SW Essen rückt an die SSVg Velbert heran

ETB SW Essen nimmt die Serie von fünf Siegen am Stück mit in das kommende Jahr. Beim 2:0 (0:0) Derbysieg blieb die Apfeld-Elf zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor.