Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen gewinnt Rennen um begehrten Torjäger

Der KFC Uerdingen hat den ersten Winter-Transfer verkündet. Es ist ein Stürmer aus der Oberliga Niederrhein. Nicht nur die Krefelder waren interessiert.

Die Zukunft von Pascal Weber ist entschieden. Im Alter von 32 Jahren und nach über zwölf Jahren beim VfB Hilden stürzt sich der Stürmer in eine neue Herausforderung. Er wechselt zum Hildener Oberliga-Konkurrenten KFC Uerdingen. Das gaben beide Vereine am Donnerstagmorgen bekannt, ohne Angaben zu den Details des Transfers zu machen.

Dabei sah es zuletzt so aus, als würde es Weber in die Regionalliga West ziehen. Mehrere Viertligisten zeigten Interesse. Hermann Tecklenburg, Präsident des SV Straelen, hatte sogar schon angekündigt, dass der SVS Weber verpflichten wird. Doch nun hat der KFC das Rennen um den begehrten Torjäger gewonnen. In der laufenden Saison kommt Weber bereits auf 14 Treffer.

"Wir sind froh, einen der besten Torschützen der Oberliga Niederrhein für unser Team verpflichten zu können", wird Uerdingens Präsident Damien Raths zu dem Transfer zitiert. "Pascal freut sich sehr auf die Rückrunde beim KFC mit Spielen vor tausenden Fans in der Grotenburg."

Mit Weber wollen die Krefelder in der Rückrunde noch einmal im Aufstiegsrennen angreifen. Der als Top-Favorit in die Spielzeit gestartete Absteiger steht nach 20 Spieltagen sieben Punkte hinter Tabellenführer SSVg Velbert auf Rang drei. Der Transfer dürfte auch eine Reaktion auf den Ausfall von Shun Terada sein. Der beste KFC-Schütze fehlt aufgrund einer Schulter-OP bis ins neue Jahr.

Während Uerdingen sich über den Transfer freuen kann, muss Hilden einen schmerzhaften Abgang verdauen. Weber war eine große Identifikationsfigur der 03er. In 327 Einsätzen erzielte er starke 161 Tore und bereitete 54 Treffer vor. Schon vor knapp einem Jahrzehnt schoss er den VfB mit 19 Saisontoren zum Aufstieg in die Oberliga.

Seitdem hielt der Verein stets die Klasse. In der vergangenen Saison feierte der Klub als Dritter die beste Platzierung der Vereinsgeschichte - Weber war mit 27 Treffern maßgeblich beteiligt. Und auch in der laufenden Spielzeit spielt Hilden dank seinen Toren wieder oben mit (Platz fünf).





"Die Gespräche mit den Verantwortlichen aus Uerdingen verliefen sehr harmonisch, sodass wir uns schnell auf eine zufriedenstellende Abwicklung für alle Seiten einigen konnten", erklärt Hildens Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer. "Callis (Spitzname, d. Red.) sportlicher und persönlicher Wert für uns ist nicht in Worte zu fassen. Er hinterlässt definitiv eine große Lücke, wobei wir ihm nur das Beste für die Zukunft wünschen. Er hat sich gegenüber dem Verein immer fair verhalten und in der Vergangenheit alle Entscheidungen im Interesse des VfB getroffen. Nun ist es sein Wunsch nach Veränderung, dem wir voller Wehmut entsprochen haben."

Am Freitagabend wird Weber ein letztes Mal für Hilden auflaufen. Die 03er sind beim 1. FC Monheim zu Gast (19.30 Uhr, RS-Liveticker).