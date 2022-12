Oberliga: Boztepe erklärt sein MSV-Aus - Interessenten stehen Schlange

Mehmet Boztepe befindet sich nach seinem Aus beim MSV Düsseldorf auf Vereinssuche. Aktuell hält er sich bei einem Bezirksligisten fit.

Der MSV Düsseldorf und Mehmet Boztepe haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Das bestätigte der 34-jährige Mittelfeldspieler gegenüber RevierSport vor rund einer Woche.

"Der Verein, die Verantwortlichen, die Mannschaft, der Trainer, alles war super. Aber die Fahrt von 50 Kilometer Hin- und 50 Kilometer Rückfahrt hat meinen Kopf kaputt gemacht. Ich stand immer im Stau und konnte mich gar nicht auf das Training freuen, sondern habe mich im Auto immer geärgert. Ich habe das alles mit meiner Frau besprochen und entschieden, dass ich mir das nicht mehr antue. Ich war nach dem Training erst gegen Mitternacht zuhause. Jetzt suche ich einen Verein im Duisburger Raum", sagt Boztepe heute - 13. Dezember 2022 - gegenüber RevierSport.

Nach RevierSport-Informationen haben sich schon einige Oberligisten bei dem in Moers wohnhaften offensiven Mittelfeldspieler gemeldet. Zu den Interessenten gehören Klubs wie VfB Homberg, Sportfreunde Hamborn 07 oder auch der Cronenberger SC. Aktuell hält sich Boztepe beim Bezirksligisten GSV Moers fit.

"Ich kenne den Sportlichen Leiter Kilian Falk und Trainer Dirk Warmann. Ich danke ihnen, dass ich mich beim GSV fithalten kann. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das auch ein festes Engagement werden könnte. Das wäre auf jeden Fall direkt vor meiner Haustür", erklärt der Familienvater.

Da müsste natürlich dann auch finanziell alles passen, damit es sich lohnt noch einmal in die Türkei zu gehen. Ich warte jetzt ab und werde mich Anfang Januar entscheiden. Boztepe über ein erneutes Türkei-Engagement

Eine Option wäre da noch: die Türkei. Boztepe: "Auch hier haben sich viele Vereine bei mir gemeldet. Aber da läuft noch die Hinrunde. Mal schauen, ob da etwas interessantes kommt. Da müsste natürlich dann auch finanziell alles passen, damit es sich lohnt noch einmal in die Türkei zu gehen. Ich warte jetzt ab und werde mich Anfang Januar entscheiden."

In der Türkei - Boztepe spielte vor seiner Unterschrift im Sommer 2022 beim MSV Düsseldorf acht Jahre in der Türkei - hat der dribellstarke Techniker auf jeden Fall einen guten Ruf. Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Boztepe kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 103 Begegnungen (115, 13) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.

In Deutschland bestritt Boztepe 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (zehn, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (drei, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, dem Wuppertaler SV und der SSVg Velbert unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.