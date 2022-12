Frust beim KFC Uerdingen: "Brauchen gar nicht vom Aufstieg reden"

Nach der Niederlage gegen den MSV Düsseldorf ist das Ziel Wiederaufstieg beim KFC Uerdingen vorerst abgehakt. Kapitän Leonel Kadiata fand deutliche Worte.

Der KFC Uerdingen ist durch die 1:2-Niederlage gegen den MSV Düsseldorf und einen Sieg von ETB SW Essen auf Rang drei abgerutscht. Da auch Tabellenführer SSVg Velbert patzte, beträgt der Abstand auf den Aufstiegsplatz für den KFC weiterhin sieben Punkte.

Die Enttäuschung nach dem Spiel war riesig. Die Spieler diskutierten am Zaun mit den mitgereisten Fans und auch Sportchef und Interimstrainer Patrick Schneider wollte von dem selbsterklärten Ziel Wiederaufstieg in die Regionalliga West nichts wissen: „Ich muss das erstmal sacken lassen. Bei dem Rückstand, den wir haben, habe ich den Jungs vor zwei Wochen schon gesagt, dass wir jetzt nicht vom Aufstieg reden. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“





Auch Kapitän Leonel Kadiata fand deutliche Worte: „Wir als Mannschaft müssen uns einfach hinterfragen. So reicht es nicht und so können wir auch nicht in die Rückrunde gehen. Ich bin wirklich sprachlos. Wir kämpfen nicht, wir laufen nicht, wir glauben, alles spielerisch lösen zu können. Wollen Fußball spielen, das klappt dann oftmals nicht und dann laufen wir nicht mal. Das ist einfach zu wenig.“

Das Thema Aufstieg hat auch der Verteidiger vorerst abgehakt: „Wir brauchen gar nicht vom Aufstieg oder so zu reden, dafür ist das zu schlecht, zu wenig Qualität. Wenn wir da nicht schleunigst was ändern, dann weiß ich nicht, wie es hier weitergehen soll. Für die Ansprüche, die wir haben, den ganzen Aufwand, den wir betreiben, die Fans und der Verein betreiben, ist es einfach zu wenig. Es muss einfach was passieren, vielleicht muss es mal richtig knallen.“

In der letzten Partie des Jahres wird dann Björn Joppe an der Seitenlinie stehen. Der KFC muss beim Cronenberger SC (Samstag, 17.12., 16 Uhr) ran und dort eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um drei Punkte mitzunehmen.

Fehlen wird wohl Maik Odenthal. Der Mittelfeldspieler musste gegen Düsseldorf nach einer halben Stunde verletzungsbedingt den Platz verlassen. „Das waren die Adduktoren. Direkt am Ansatz. Ich hoffe nicht, dass die abgerissen sind. Er konnte kaum laufen. Das ist sehr ärgerlich“, gab Schneider nach dem Spiel Auskunft über die Verletzung des 30-Jährigen.