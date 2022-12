KFC Uerdingen: Ehemaliger Zweitliga-Profi wird neuer Trainer

Der KFC Uerdingen hat am Freitagnachmittag, 9. Dezember 2022, seinen neuen Cheftrainer präsentiert. Es handelt sich um einen ehemaligen Profi.

Der KFC Uerdingen hat mit Björn Joppe einen neuen Cheftrainer für seine Oberliga-Mannschaft verpflichtet. Der 43-jährige wird am kommenden Montag die erste Trainingseinheit leiten. Das teilte der Tabellenzweite der Oberliga Niederrhein am Freitagnachmittag mit.

Joppe war zuletzt Trainer beim Bonner SC und löste dort seinen Vertrag zum vergangenen Jahreswechsel auf, um seine A-Lizenz zu machen. Zuvor war er beim 1. FC Lokomotive Leipzig sowohl im Nachwuchsbereich als auch als Teamchef der 1. Mannschaft tätig. Weitere Stationen des 20-maligen Zweitliga-Profis, der unter anderem für den VfL Bochum und Union Berlin spielte, waren TuS Bersenbrück, Germania Wuppertal, DJK Eigenzell und SV Jägerhaus-Linde.

"Mit Björn Joppe haben wir einen Trainer, der aus der Region kommt, aber auch bereits Regionalliga-Erfahrung sammeln konnte. Nach unseren Gesprächen sind wir überzeugt, dass unser Kader und das fußballerische Konzept von Björn Joppe perfekt zusammen passen", erklärt KFC-Vorstandsvorsitzender Damien Raths zur Vertragsunterzeichnung. Zuvor hatte Dietmar Hirsch dem KFC abgesagt - RevierSport berichtete.

Joppe ergänzt: "Ich freue mich sehr, diese Aufgabe beim Traditionsverein KFC Uerdingen übernehmen zu dürfen. Diese Mannschaft, dieser Verein und dieses Umfeld haben großes Potenzial und wir werden gemeinsam die nächsten Monate daran arbeiten, diese Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen!"

Der KFC Uerdingen steht nach 19 Spielen in der Oberliga Niederrhein auf Platz zwei, sieben Punkte hinter Spitzenreiter SSVg Velbert. Das erklärte Krefelder Ziel ist der sofortige Wiederaufstieg in die Regionalliga West. Um an diesem Ziel weiter festzuhalten, sollten die Blau-Roten, die aktuell von Sportchef Patrick Schneider trainiert werden, zusehen, dass sie die letzten beiden Spiele des Jahres - beim MSV Düsseldorf und beim Cronenberger SC - siegreich bestreiten.