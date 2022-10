Oberliga Westfalen: FC Gütersloh gewinnt Topspiel, die Spitze rückt ganz eng zusammen

Am 12. Spieltag der Oberliga Westfalen verliert Spitzenteam Westfalia Rhynern, der SC Paderborn II, Preußen Münster II und Victoria Clarholz rücken durch Siege oben heran

12. Spieltag in der Oberliga Westfalen, die gerade nach diesen Ergebnissen unfassbar eng ist. Zwischen dem Tabellenersten und Tabellensechsten liegen gerade einmal vier Zähler.

Acht Partien standen am Sonntag auf dem Programm, bereits am Samstag gewann der TuS Bövinghausen gegen den 1. FC Gievenbeck mit 4:2 und eroberte so die Tabellenführung zurück. Hier alle Ergebnisse im Überblick:

Westfalia Rhynern – FC Gütersloh 1:3 (1:1)

Der vor dem Spieltag Tabellenzweite aus Rhynern startete wie ein richtiges Top-Team in die Partie und ging nach 21 Minuten durch Gianluca Di Vinti in Führung. Pascal Widdecke sorgte nach 31 Minuten per Distanzschuss für den Ausgleich, was Rhynern sichtbar verunsicherte.

Rhynern rettete sich anschließend noch in die Halbzeit. Aber auch nach der Pause machte Gütersloh weiter Druck und belohnte sich per Doppelschlag von Ilias Illig (51./58.) für eine starke Partie. Rhynern verpasst damit den Sprung zurück an die Tabellenspitze und verliert auch den 2. Rang, auf den Preußen Münster II vorrückt. Gütersloh schiebt sich durch den Sieg bis auf drei Punkte an Rhynern heran und hat dabei noch ein Spiel weniger absolviert.

VfL Sportfreunde Lotte – SC Preußen Münster II 1:2 (1:0)

Die zweite Mannschaft von Preußen Münster drehte die Partie in Lotte. Zur Halbzeit lag Münster durch einen Foulelfmeter von Angelos Kerasidis (7.) noch in Rückstand. Durch ein schnelles Tor nach der Pause von Deniz-Fabian Bindemann (54.), der auch schon häufig bei den Profis spielte, und einem späten Treffer von Seongsun You (87.) drehte Münster die Partie und rutscht damit auf den zweiten Aufstiegsplatz vor.

SC Paderborn II – ASC 09 Dortmund 2:1 (2:0)

Auch die zweite Mannschaft des SC Paderborn schiebt sich dank eines knappen 2:1-Sieges gegen den ASC Dortmund an die Tabellenspitze heran. Ein Doppelpack von Ken Robin Czok (4./35.) sorgte in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach der Pause kam der ASC aber besser in die Partie und sorgte in der 62. Minute für den Anschlusstreffer durch Tim Kallenbach.

Trotz der Roten Karte für den Paderborner Noah Gabriel Heim (79.) kamen die Dortmunder zu keiner zwingenden Gelegenheit mehr und unterlagen dem SCP. Zwei Punkte hinter Bövinghausen und jeweils einen hinter Rhynern und Münster II liegend, reden nun auch die Paderborner mit im Kampf um den Aufstieg.

TSV Victoria Clarholz – TuS Erndtebrück 4:0 (0:0)

Victoria Clarholz siegt nach einer torlosen ersten Hälfte durch atemberaubende zweite 45 Minuten mit 4:0 gegen den TuS Erndtebrück. Marlon Herzog (49.), Nick Flock (59.), Linus Kahraman (72.) und Leon van der Veen (73.) machten den Sieg innerhalb von 25 Minuten klar. Clarholz schießt sich damit in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen auf Platz fünf. Spitzenreiter Bövinghausen ist drei, der Tabellenzweite aus Münster nur noch zwei Punkte entfernt.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

TSG Sprockhövel – Sportfreunde Siegen 1:1 (1:0)

TuS Ennepetal – SV Schermbeck 0:1 (0:1)

Dellbrücker SC – SpVgg Vreden 1:1 (0:1)

FC Eintracht Rheine – SG Finnentrop/Bamenohl 5:3 (2:0)