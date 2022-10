Die SSVg Velbert ist dank eines 3:0 (2:0) -Heimsiegs über TuRU Düsseldorf zumindest vorerst auf Platz eins der Oberliga Niederrhein geklettert.

Nach dem Aus im Niederrheinpokal gegen den Bezirksligisten ASV Mettmann und dem 2:2 gegen den VfB Hilden in der Vorwoche, hat die SSVg Velbert wieder einen Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Dimitrios Pappas schlug am Freitagabend TuRU Düsseldorf zu Hause mit 3:0 (2:0) und klettert zumindest bis Sonntag wieder an die Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein.

Die Hausherren nahmen gegen den Tabellen-16. von Beginn an das Heft in die Hand. Und nachdem Ismael Remmo einige Warnschüsse abfeuerte, traf er in der 22. Minute bereits zum 1:0. Cellou Diallo hatte per Gegenangriff eingeleitet und Remmo eiskalt abgeschlossen.

Die SSVg Velbert blieb spielbestimmend, ohne Massen an Torchancen herauszuspielen. Diese wurden allerdings effizient genutzt. So auch kurz vor der Halbzeit, als Manuel Schiebener Marvin Hilgers Pfostenabpraller zum 2:0 einnetzte (44.).

SSVg Velbert: Lenz – Alabas (79. Gabriel), Duschke (60. Urban), Abdel Hamid, Erwig-Drüppel – Schiebener (64. Mehlich), Geisler, Diallo, Remmo (79. Coruk), Kaya – Hilger (72. Schikowski) Lenz – Alabas (79. Gabriel), Duschke (60. Urban), Abdel Hamid, Erwig-Drüppel – Schiebener (64. Mehlich), Geisler, Diallo, Remmo (79. Coruk), Kaya – Hilger (72. Schikowski) TuRU Düsseldorf: Kultscher – Harth, Bimpek (68. Wolltert), Reitz, Enginer (59. Stefanovski) – Rey Alonso, Williams, Özden (72. Yavuz), Inoue (79. Yakumaru), Surmanski (56. Mc Gregor) – Ayas Tore: 1:0 Remmo (22.), 2:0 Schiebener (43.), 3:0 Mehlich (88.) Schiedsrichter: Can Güzel Zuschauer: 430

Nach dem Seitenwechsel herrschte ein unverändertes Bild. Velbert spielte weiter schwungvoll nach vorne. Yasin Kaya (per Dropkick, 48.) und Hilger (51.) hatten weitere Gelegenheiten, Patrick Schikowski traf sogar das leere Tor nicht, da er mit dem Standbein wegrutschte (84).

All das war für die Hausherren jedoch kein Problem, da TuRU Düsseldorf bis dahin kaum stattfand und erst in der 86. Minute den ersten Torschuss des zweiten Durchgangs abgab. Nur zwei Minuten später sorgte Timo Mehlich auf der anderen Seite mit einem Hammer im Strafraum für die Vorentscheidung - 3:0 (88.).

Durch den verdienten Sieg steht die SSVg Velbert mit nun 34 Punkten an Platz eins. Der KFC Uerdingen (32 Punkte) hat jedoch ein Spiel weniger absolviert und kann bereits am Sonntag (15 Uhr, RS-Ticker) zu Hause gegen den 1. FC Kleve nachlegen.