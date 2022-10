TuS Bövinghausen - Tyrala nach zwei 1:4-Niederlagen: "Stehen alle in der Pflicht"

Die TuS Bövinghausen verlor zuletzt zwei Ligaspiele mit 1:4. Trainer Sebastian Tyrala nimmt auch sich selbst in die Pflicht.

Der TuS Bövinghausen wird gerne als nicht normaler Aufsteiger bezeichnet. Viele trauen dem Klub den Durchmarsch in die Regionalliga zu. Trainer Sebastian Tyrala hört das weniger gerne, möchte die Favoritenrolle von sich schieben. Zuletzt setzte es zwei 1:4-Niederlagen in Folgen, zunächst gegen den FC Gütersloh und am vergangenen Spieltag gegen Victoria Clarholz.

Das dürfte auch dem Trainer nicht gefallen haben. „Die Niederlage gegen Clarholz hat mich mehr geärgert. Beim FC Gütersloh kann man mal verlieren. Gegen Clarholz haben wir geführt, die Niederlage war unnötig“, erklärt Tyrala und ergänzt: „Wir müssen uns jetzt alle in die Pflicht nehmen und uns hinterfragen. Dazu gehöre auch ich.“

Nächster Gegner in der Oberliga ist am kommenden Samstag (12. September) der 1. FC Gievenbeck, ein Mit-Aufsteiger. Tyrala erwartet dort eine gute gegnerische Defensive und eine Umstellung, die man erst einmal bewerkstelligen müsse: „Wir spielen dort auf einem Rasenplatz. Für eine Mannschaft, die jeden Tag auf dem Kunstrasen trainiert, ist das eine große Umstellung. Platzfehler gibt es bei uns im Training nicht. Gerade jetzt bei den Witterungsbedingungen und dem tiefen Platz ist ein Rasenplatz auch für den Körper eine Umstellung“, analysiert der Ex-Profi.

Obwohl sich bei Bövinghausen nach den zwei Niederlagen „alle hinterfragen" müssten, gibt Tyrala auch Entwarnung: „Wir verfallen trotzdem nicht in Panik oder drehen durch. Wir sind trotz der Niederlagen immer noch Tabellenzweiter. Das heißt, dass wir uns in den Spielen zuvor etwas aufgebaut haben“, zeigt sich der 34-Jährige optimistisch.

Die Jungs brauchen Spielpraxis, deswegen machen wir die Testspiele. Wir brauchen alle im Kader mit voller Kraft. Sebastian Tyrala

Neben den Ligapartien hat der TuS in der letzten Zeit übrigens einige Testspiele absolviert – zuletzt gab es einen 3:1-Sieg gegen die U19 des VfL Bochum. Der Grund dafür? „Wir haben 25 Mann im Kader. Viele von denen haben die letzten sechs, sieben Wochen selten über 90 Minuten gespielt. Die Jungs brauchen Spielpraxis, deswegen machen wir die Testspiele. Wir brauchen alle im Kader mit voller Kraft."