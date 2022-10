OL NR: ETB mit Sieg vor RWE-Spiel, Hamborn-Ex-Profi sieht Rot

Der ETB Schwarz-Weiß Essen gewinnt vor dem Pokalspiel gegen RWE gegen den TSV Meerbusch. Bei den Sportfreunden Hamborn fliegt ein Ex-Profi mit Rot vom Platz.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen bleibt weiter in Schlagdistanz zur Spitze.

Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld besiegte am späten Samstagnachmittag den TSV Meerbusch in einer dramatischen Partie mit 3:2. Damit kann der ETB mit dem KFC Uerdingen mithalten, der am Samstag TuRU Düsseldorf mit 4:2 besiegte.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Essener durchaus ungünstig: Patrick Ellguth netzte nach acht Minuten für den Gast aus Meerbusch ein. Erst sechs Minuten vor der Pause glich der ehemalige RWE-Youngster Noel Futkeu für die Schwarz-Weißen mit einem verwandelten Elfmeter aus. Marcello Romano erzielte dann in der 66. Minute die Führung für den ETB. Diese hielt jedoch nur fünf Minuten stand.

Daniel Hoff glich für die Meerbuscher aus, bei denen Top-Stürmer Oguz Ayan an diesem Tag torlos blieb. Der 27-Jährige ist mit 15 Treffern und acht Vorlagen aktuell der beste Scorer der Liga. Gefolgt von Noel Futkeu. Dieser erzielte acht Minuten vor dem Ende erneut mit einem verwandelten Elfmeter den 3:2-Siegtreffer.

Die Essener holten sich damit noch einmal Selbstvertrauen vor dem Pokalduell gegen Rot-Weiss Essen. Am Dienstag treffen die beiden Stadtrivalen im Achtelfinale des Niederrheinpokals im Stadion am Uhlenkrug aufeinander.

Die Partie zwischen den Sportfreunden Hamborn und dem TVD Velbert endete auf dramatischste Weise. Maik Bleckmann (23.) und David Glavas (32.) hatten den TVD bereits in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße geführt. Nach der Roten Karte gegen Ex-Profi Timm Golley in der 36. Minute sah es bereits nach einer klaren Sache aus.

Doch es wurde noch dramatisch: Justin Bock brachte die Hamborner fünf Minuten nach Wiederanpfiff noch einmal ran. In der zweiten Minute Nachspielzeit gab es dann noch einen Elfmeter für Hamborn, den Bock dann zum 2:2-Ausgleich verwandelte.

Ein riesiger Punktgewinn für Hamborn also? Denkste! Der TVD Velbert erhielt in der 94. Minute noch einmal eine Ecke und verwandelte diese zum 3:2-Sieg. Ein irres Ende für dieses Spiel.

Sieben Begegnungen folgen dann noch am Sonntag. Die Spvg Schonnebeck trifft dabei auf den MSV Düsseldorf. Zudem kommt es zum Top-Spiel zwischen dem VfB Hilden und der SSVg Velbert. Der VfB Homberg hat hingegen spielfrei.