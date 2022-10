FC Gütersloh: Doppeltorschütze Buckmaier erklärt Sieg gegen Bövinghausen

Mit 4:1 besiegte der FC Gütersloh den TuS Bövinghausen am 10. Spieltag der Oberliga Westfalen. Nico Buckmaier traf doppelt.

247 Regionalligaspiele hat Nico Buckmaier auf dem Buckel. Zu Saisonbeginn war er einer von zahlreichen namhaften Transfers, die Oberligist FC Gütersloh machte, um seine Aufstiegsambitionen zu untermauern.

Weil der Saisonstart mit zuletzt zwei Niederlagen schleppend verlief, war der 4:1-Erfolg gegen Tabellenführer TuS Bövinghausen am vergangenen Spieltag umso wichtiger. Nico Buckmaier erzielte die Tore zum 2:1 und 3:1.

FC Gütersloh: Das war der taktische Plan gegen den TuS Bövinghausen

„Wir haben die ganze Woche darauf hingearbeitet, gegen Bövinghausen den Bock umzustoßen. Es war genau der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt“, erklärt Buckmaier selbstbewusst. Was in den Einzelgesprächen der vergangenen Woche besprochen wurde, wollte Buckmaier nicht verraten. Wohl aber was der taktische Plan gegen Bövinghausen war: „Wir wollten gegen Bövinghausen tiefer stehen als sonst. Wir sind weggegangen von dem absoluten Angriffspressing, mit dem wir in den Wochen zuvor keine Sicherheit ins eigene Spiel bekommen haben“, analysiert der 29-Jährige und ergänzt: „Wir standen gegen Bövinghausen ein paar Meter tiefer. Das hat super geklappt, weil wir nach Ballgewinn viel mehr Platz hatten, um unsere Schnelligkeit auszuspielen.“

Insbesondere die Niederlage in der Woche zuvor gegen die SG Finnentrop-Bamenohl wurmte Buckmaier und mit ihm den ganzen Verein. Woran es lag, dass der FC Gütersloh - der als Aufstiegsfavorit gehandelt wird - vor der Partie gegen Bövinghausen nur auf Platz neun der Tabelle stand? „Ich will nicht sagen, dass drei, vier, fünf Prozentpunkte gefehlt haben. Aber irgendworan wird es ja gelegen haben.“

Manchmal sind Gespräche wichtiger als ein paar Minuten länger zu trainieren. Nico Buckmaier

Die zurückliegende Woche mit der abschließenden Krönung gegen Bövinghausen hat der FC Gütersloh jedenfalls gut genutzt. Durch den Sieg kletterte man auf Platz sechs. „Manchmal sind Gespräche wichtiger als ein paar Minuten länger zu trainieren“, sagt Buckmaier und ergänzt: „Wir wollten ehrlich zu uns sein und uns fragen, warum es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen.“

Die nächsten Wochen werden zeigen, was der FC Gütersloh aus dem Achtungserfolg gegen Bövinghausen mitgenommen hat. Bei einem Spiel Rückstand im Vergleich zur Konkurrenz scheinen die oberen Tabellenplätze wieder in greifbarer Nähe.