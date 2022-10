Oberliga Niederrhein: FC Kray muss das Kellerduell gewinnen - sonst sieht es düster aus

Der FC Kray steht in der Oberliga Niederrhein auf dem vorletzten Tabellenplatz und empfängt am Mittwoch das Schlusslicht FSV Duisburg zum Kellerduell.

Der FC Kray verlor in der Oberliga Niederrhein am vergangenen Sonntag das dritte Spiel in Folge. Besonders bitter: Es war eine Derbyniederlage gegen die SpVg Schonnebeck (0:2).

Rudi Zedi ist bei den Krayern seit ungefähr einem Monat Cheftrainer und Sportlicher Leiter in Personalunion. Diese Doppelfunktion kennt der gebürtige Essener schon aus der vergangenen Spielzeit, in der er noch beim Regionalligisten SV Straelen unter Vertrag stand.

Das Traineramt in Kray sollte der 48-Jährige nach dem Rücktritt des von ihm installierten Fabian Springob eigentlich nur vorübergehend übernehmen. Am Schetters Busch betreute Zedi die jüngste Mannschaft der Oberliga aber schon zum fünften Mal.

FC Kray: Schon sieben Zähler Abstand bis zum rettenden Ufer

Nachdem in den ersten beiden Partien unter seiner Führung ein Unentschieden und der erste Saisonsieg gegen Germania Ratingen (2:1) geholt werden konnten, keimte ein Fünkchen Hoffnung an der Buderusstraße auf. Doch darauf folgten nun drei Niederlagen in Serie.

Zedi selbst sagte vor einigen Wochen, seine Zukunft als Kray-Trainer wäre erfolgsabhängig. Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht stimmten, sei er mit der Leistung in Schonnebeck nicht unzufrieden gewesen und machte seiner Elf auch keinen Vorwurf.

Nach der Derbypleite äußerte sich der Ex-Profi erneut zu der Trainerdiskussion: „Es gibt nichts Neues. Wir haben jetzt zwei, drei Tage Zeit, um uns zu sammeln und auszutauschen, ob diesbezüglich Bewegung reinkommen soll.“

Viel Zeit zum Überlegen bleibt jedoch nicht. Die Essener haben eine Englische Woche vor sich. Am Mittwoch ist der Tabellenletzte FSV Duisburg zu Gast in der Kray Arena (12. Oktober, 19:30 Uhr).

Beide Mannschaften haben derzeit nur fünf Punkte auf dem Konto und bereits sieben Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Zedi unterstrich die hohe Bedeutung des Duells: „Rückblickend auf die bisher elf gespielten Partien, ist das Spiel am Mittwoch mehr als richtungsweisend. Das wissen wir alle. Wir rechneten uns gegen Schonnebeck natürlich mehr aus, haben aber jetzt am Mittwoch die Möglichkeit den nächsten Dreier einzufahren. Das ist das Ziel.“

Vier Tage später müssen die Krayer auswärts beim TVD Velbert antreten (16. Oktober, 15 Uhr).