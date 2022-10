Oberligen: VfB Hilden feiert überragenden Weber, Hamborn siegt im Keller

Der VfB Hilden und die Sportfreunde Hamborn fuhren in der Oberliga Niederrhein wichtige Siege ein, um Anschluss an die Konkurrenz zu halten.

Zwei Spiele des 12. Spieltags standen in der Oberliga Niederrhein auf dem Programm. Im Aufsteigerduell beim SV Sonsbeck feierten die Sportfreunde Hamborn einen wichtigen 3:2 (2:0)-Auswärtssieg.

Mit den drei Punkten beförderte sich Hamborn zumindest für eine Nacht über den Strich. Justin Bock (25.), Kevin Menke (30.) und Tim Golley (77.) sorgten für die Treffer der Gäste, beim SV Sonsbeck traf Luca Janssen (73./90.+3) doppelt. Trotz der Niederlage bleibt es für Sonsbeck ein gelungener Auftakt, Hamborn darf auf mittlerweile fünf ungeschlagene Spiele in Folge blicken.

VfB Hilden bleibt in Lauerstellung

Zwischen Union Nettetal und dem VfB Hilden gab es ebenfalls viele Tore zu sehen, am Ende setzte sich der VfB Dank eines überragenden Pascal Weber mit 4:2 (1:1) durch. Die Gastgeber wollten den nächsten Favoriten unbedingt ärgern und gingen durch Morten Heffungs (29.) in Führung. Auch auf 2:2 konnte Nettetal noch stellen, Ahmetilvan Yavuz (58.) glich zwischenzeitlich aus.

Doch die Hildener hatten Weber, der gleich drei Treffer erzielte (37., 51., 66.) und somit den Unterschied machte. Tim Louis Tiefenthal (80.) legte in der Schlussphase den letzten Treffer nach. Mit 24 Punkten bleibt der VfB Hilden im Aufstiegsrennen in Lauerstellung, während Nettetal auf Rang zehn im Mittelfeld liegt.

Fast zeitgleich zur ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga in Rostock hat auch die Reserve des SC Paderborn einen Sieg feiern können. Am 9. Spieltag der Oberliga Westfalen gewannen die Paderborner im einzigen Samstagsspiel bei TuS Erndtebrück mit 4:1 (0:0) und sicherten Platz vier.

Zunächst erzielte Ken Sugawara (48.) das 1:0 durch die Hausherren. Die Paderborner kamen jedoch umgehend zurück und drehten die Partie durch Dominik Bilogrevic (49.) und Ken Robin Czok (52.) innerhalb weniger Augenblicke. In der 82. Minute sorgte dann Martin Ens für die Vorentscheidung, Routinier Christian Strohdiek machte das 4:1 (90.+3).