SpVg Schonnebeck: Angreifer Kehrmann will an die jüngsten Erfolge anknüpfen

Die SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein ist nunmehr seit drei Spieltagen ungeschlagen. Schonnebecks Angreifer Kevin Kehrmann hat großen Anteil am jüngsten Aufwärtstrend des Vereins.

Oberligist SpVg Schonnebeck konnte durch den 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Kleve wichtige drei Punkte sammeln und die Abstiegszone der Tabelle verlassen. Kevin Kehrmann schoss während des Spiels das goldene Tor und ebnete dadurch seiner Mannschaft den Weg zum Sieg. Auch von Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies gab es nach der Partie ein Extralob für den 32-jährigen Angreifer.

Nach der Partie war Kehrmann zufrieden über die gesammelten drei Punkte. Außerdem will der Angreifer an die jüngsten positiven Ergebnisse des Vereins anknüpfen: „Wir haben aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt, was wirklich sehr, sehr wichtig war. Auch im Niederrheinpokal sind wir eine Runde weitergekommen. Wichtig ist jetzt, dass wir Stück für Stück daran weiterarbeiten, Erfolge holen und relativ zügig unten rauskommen. Das war zu Beginn der Saison nicht unsere Erwartungshaltung, jetzt aber heißt es weiterarbeiten und Punkte sammeln”, bilanzierte Kehrmann.

Auch auf die Frage, ob die Schonnebecker in den letzten Wochen die Wende endgültig geschafft hätten, gab sich Kehrmann selbstbewusst: „Wenn man die letzten Spiele betrachtet, dann war es oft so, dass wir nicht die unterlegene Mannschaft waren und immer gut mitgespielt haben. Anfangs hat uns die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt, mittlerweile haben wir jedoch das Glück, das Tor zu treffen und hinten vielleicht keinen mehr rein zu kriegen. Unter dem Strich glaube ich schon, dass wir das Ruder mittlerweile herumgerissen haben”, bilanzierte Kehrmann in Bezug auf den positiven Trend der Schwalben.

Extralob vom Trainer: „Bester Mann auf dem Platz”

Schonnebecks Cheftrainer Dirk Tönnies sprach seinem Team auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Kleve ein riesen Kompliment aus. Die Stimmen der Trainer beider Vereine nach der Partie gibt es hier. Für Matchwinner Kehrmann gab es vom Trainer noch ein Extralob.

Das, was wir an den ersten acht bis neun Spieltagen erlebt haben, ist Vergangenheit und ab jetzt richten wir unseren Blick nach oben.” Dirk Tönnies

„Riesen Kompliment auch an unseren Torschützen Kevin Kehrmann. Was der hier Woche für Woche abspult und auf den Platz bringt, ist einfach phänomenal. Er war gegen Kleve der beste Mann auf dem Platz und hat sich sein Tor wirklich verdient”, erklärte Tönnies.

Auch in Bezug auf die Tabellensituation zeigte sich Tönnies erleichtert: „Wir sind jetzt hoffentlich von den Abstiegsplätzen weg und der Blick sollte nach vorne gehen. Das, was wir an den ersten acht bis neun Spieltagen erlebt haben, ist Vergangenheit und ab jetzt richten wir unseren Blick nach oben.”

Am kommenden Spieltag haben die Schwalben aus Schonnebeck die Möglichkeit, ihren positiven Trend weiter fortzusetzen. Dann nämlich trifft die SpVg Schonnebeck auf den 1. FC Monheim. Eine Woche später folgt das Essener Stadtderby gegen den FC Kray.