SpVg Schonnebeck: „Riesen Kompliment” vom Trainer nach wichtigem Sieg gegen Kleve

Die SpVg Schonnebeck gewann am 10. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Kleve. Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies war nach dem Erfolg stolz auf seine Mannschaft.

Die SpVg Schonnebeck gewann am 10. Spieltag mit 1:0 (1:0) gegen die Gäste vom 1. FC Kleve und befreite sich durch den Erfolg aus der Abstiegszone der Oberliga Niederrhein. Das Tor des Tages erzielte Schonnebecks Angreifer Kevin Kehrmann nach nur fünf Minuten.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten scheint der Essener Oberligist aus Schonnebeck mittlerweile zurück in die Spur gefunden zu haben. In der Liga ist die Mannschaft von Cheftrainer Dirk Tönnies seit nunmehr drei Spielen ungeschlagen. Außerdem zogen die Schwalben ins Viertelfinale des Niederrheinpokals ein und werden in der kommenden Runde gegen Ratingen 04/19 spielen.

Nach dem jüngsten Erfolg gegen Kleve war SpVg-Trainer Tönnies mächtig stolz auf seine Mannschaft, auch wenn die Partie aus fußballerischer Sicht nicht allzu viele Highlights parat hatte. „Ich glaube, dass wir an diesem Tag kein Spiel für Fußballliebhaber gesehen haben. Es war schon eher so, dass die Partie mehr von den Zweikämpfen gelebt hat, als von der fußballerischen Komponente. Uns war dennoch wichtig, dass bei uns die Null stand und wir auch diese frühe Führung über die Bühne bringen konnten”, bilanzierte Tönnies.

SpVg Schonnebeck: Sprenger - Mourtala, Bloch, Kern, Sarr - Yerek, Badnjevic, Brandner (88. Cetin), Hoffmann (Jozek 73.) - Sinclair (61. Küper), Kehrmann Sprenger - Mourtala, Bloch, Kern, Sarr - Yerek, Badnjevic, Brandner (88. Cetin), Hoffmann (Jozek 73.) - Sinclair (61. Küper), Kehrmann 1. FC Kleve: Taner - Meurs, Haal, Dragovic, Schneider - Thuyl (75. Plum), Wiele, Scheffler, Hühner - Duyar (88. Sezer), Rankl Tor: 1:0 Kehrmann (5.) Schiedsrichterin: Isabel Steinke Zuschauer: 288

Des Weiteren lobte Tönnies die Einstellung seiner Truppe. „Ich muss meiner Truppe ein riesen Kompliment machen. Wir hatten zuletzt neun Ausfälle und auch gegen Kleve standen drei angeschlagene Jungs, die eigentlich gar nicht hätten spielen können, auf dem Platz. Trotz allem haben sie sich für die Truppe bereit erklärt”, erklärte der Schonnebecker Trainer.

Kleves Trainer Akpinar: „Kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen”

Auf der anderen Seite stecken die Gäste nach der Niederlage gegen die Essener weiterhin im Tabellenkeller fest. Den letzten Dreier holte der FC am 5. Spieltag gegen die Sportfreunde Hamborn. Dennoch nahm Cheftrainer Umut Akpinar seine Mannschaft in Schutz.

„Wir wollten uns an diesem Spieltag anders präsentieren als zuletzt und das ist uns auch gelungen. Ich kann meiner Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen. Wir waren gewillt, haben die Zweikämpfe gesucht und diese auch angenommen. Es war ein intensives Spiel. Dann passen wir in der fünften Minute nicht auf und dann wird so eine Partie nunmal durch einen Treffer entschieden” erklärte Akpinar nach der Partie.

Am kommenden Spieltag gastiert die SpVg Schonnebeck beim 1. FC Monheim, eine Woche darauf folgt das Essener Derby gegen den FC Kray. Der 1. FC Kleve empfängt nächste Woche den FSV Duisburg.