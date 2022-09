Oberliga Westfalen: Rhynern zurück an der Spitze, Schlusslicht schockt Lotte spät

Westfalia Rhynern ist neuer und alter Spitzenreiter der Oberliga Westfalen. Im Keller hat sich dagegen einiges getan.

Nichts Neues an der Spitze der Oberliga Westfalen. Der Spitzenreiter aus Rhynern tat sich lange Zeit schwer, wurde aber kurz vor Schluss erlöst. Im Tabellenkeller hat TuS Erndtebrück den Befreiungsschlag geschafft. Preußen Münster II feierte derweil genau wie die SpVgg Vreden ein echtes Schützenfest.

Rhynern wieder an der Spitze

Nachdem der TuS Bövinghausen bereits am Freitag mit einem souveränen 3:0-Erfolg über die TSG Sprockhövel vorgelegt hat, ging es für Westfalia Rhynern einen Tag später darum, die Tabellenspitze zurückzuerobern. Gegen die schwach gestarteten Sportfreunde Siegen lag die Favoritenrolle klar bei den Gästen. Doch die Siegener, die in den ersten sechs Partien nur vier Punkte sammelten, erwiesen sich als echter Härtetest. Kurz vor Schluss dann aber die Erlösung für die Mannschaft von Michael Kaminski. Mazlum Bulut besorgte die Entscheidung (85.).

Deutlich weniger Spannung gab es dagegen in Münster. Preußen Münster II, die mit drei Punkten hinter Bövinghausen und Rhynern aktuell der erste Verfolger des Spitzenduos sind, waren gegen die SG Finnentrop/Bamenohl mächtig in Torlaune. Nach dem frühen 1:0 durch Luca Steinfeldt (19.) ging es in Halbzeit zwei rund. Nick Selutin (47.), Luca Tersteeg (78.) Ansumana Nyassi (83.) und Tobias Heering (89.) schossen einen deutlichen 5:1-Sieg heraus. Hasan Dogrusöz (66.) verkürzte zum zwischenzeitlichen 1:2 für die Gäste.

Vreden mit Kantersieg nach fünf sieglosen Spielen

Ähnlich deutlich wurde es auch in Vreden. Dort feierte die SpVgg nach fünf sieglosen Spielen am Stück einen völlig ungefährdeten Sieg über Eintracht Rheine. Maximilian Hinkelmann (12./57.), Dennis Wüpping (42.) und Luis Frieling (69.) schossen die Gastgeber zurück in das Tabellenmittelfeld. Die Rote Karte gegen Jakob Duhme (42.) war dabei sicherlich keine Hilfe für die Eintracht, die auf Rang 13 abrutscht.

Die größte Spannung hatte die Partie zwischen TuS Erndtebrück und den Sportfreunden Lotte zu bieten. Für die Lotter ging es darum, auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen zu sein und den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

Den frühen Treffer von Are Wolzenburg (14.) konnten die Gäste dafür auch noch vor der Pause drehen. Berkan Ersoy (37.) und Sergio Gucciardo (41.) trafen für die Sportfreunde. Doch in der Schlussphase schockte Schlusslicht Erndtebrück die Lotter. Admir Terzic (82.) und Ken Sugawara (88.) drehten die Partie und schossen die TuS von Platz 18 auf Rang 14. Die Sportfreunde haben währenddessen bereits sieben Punkte Rückstand auf Rhynern und Bövinghausen.