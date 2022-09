Der FC Kray steht in der Oberliga auf einem Abstiegsplatz. RevierSport hat mit FCK-Urgestein Ilias Elouriachi über die aktuelle Situation gesprochen.

Über einen langen Zeitraum war der FC Kray ein Vorzeigeverein im Essener Amateurfußball und feierte tolle Erfolge. Doch in den letzten Jahren ist davon nicht mehr viel übriggeblieben. Negativer Höhepunkt war der Rücktritt von Coach Fabian Springob vor über einer Woche nach der 0:3-Heimpleite in der Oberliga gegen Hamborn 07. Nach sechs sieglosen Partien in der Liga und dem Aus im Niederrheinpokal beim Landesligisten 1. FC Wülfrath zog der 28-Jährige die Reißleine und gab sein Amt ab.

Seit 2017 waren acht (!) Trainer hauptverantwortlich für den FCK tätig. Christoph Klöpper, Muhammet Isiktas, Michel Lepore, Philip Kruppe, Dennis Brinkmann, Christian Mikolajczak, Damian Apfeld und eben Fabian Springob – keiner der neun Coaches blieb länger als eine Saison. Kurios: Die meisten Trainer wurden nicht von ihren Aufgaben entbunden, sondern hatten den Rücktritt selbst bekannt gegeben.

Ein Mann, der die Entwicklung der Krayer sorgenvoll verfolgt, ist Ilias Elouriachi. Der Außenstürmer schnürte von 2007 bis 2021 insgesamt 14 Jahre die Schuhe für den Essener Klub und erlebte in diesem Zeitraum sämtliche Höhen und Tiefen – vier Aufstiege, davon zwei in die Regionalliga West waren die Highlights. Für seinen Herzensverein bestritt der Edeltechniker neben dutzenden Oberliga- und Landesligaspielen auch 81 Partien in der Regionalliga West (fünf Tore, vier Vorlagen).

Ich möchte auch gar keinen persönlich kritisieren, sondern einfach nur die Entwicklung ansprechen, die mir Sorgen macht. Ich liebe diesen Verein und hoffe, dass Kray wieder die Kurve bekommt. Allerdings weiß ich nicht, ob sich Kray bei einem Abstieg so schnell erholen würde. Dafür fehlen mir die Typen. Ilias Elouriachi.

Seinen größten Moment hatte der Angreifer in der Spielzeit 2011/12, als er in beiden Relegationsspielen gegen den KFC Uerdingen (1:0/2:0), jeweils im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga, ein Tor erzielte. Im Gespräch mit RevierSport äußerte sich die FCK-Legende zur aktuellen Situation bei Kray: "Das macht mich traurig! Ich versuche mir immer noch die Spiele von Kray anzuschauen, wenn es bei mir beruflich passt. Es hat sich einiges geändert. Bis auf Marcel Rosbach, Duc Anh Nguyen Nhu und Co-Trainer Matthias Walter ist keiner mehr übrig, mit dem ich noch zusammengespielt habe. Ich vermisse das Kray, was wir früher hatten. Der Trainerverschleiß ist leider in den letzten Jahren sehr hoch gewesen. Wir hatten damals mit Dirk Wißel und Lars Krüger zwei Trainer, die gefühlt eine halbe Ewigkeit da waren. Die beiden waren das Nonplusultra."

Der 30-jährige Elouriachi erhofft sich für die kommenden Jahre wieder mehr Konstanz an der Buderusstraße: "Mir fehlt aktuell die Handschrift. Früher wurden viele Spieler aus der Umgebung geholt und Jungs, die sich mit Kray identifizieren. Ich möchte auch gar keinen persönlich kritisieren, sondern einfach nur die Entwicklung ansprechen, die mir Sorgen macht. Ich liebe diesen Verein und hoffe, dass Kray wieder die Kurve bekommt. Allerdings weiß ich nicht, ob sich Kray bei einem Abstieg so schnell erholen würde. Dafür fehlen mir die Typen."