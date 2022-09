Oberliga Niederrhein: Erster Coach wirft hin! Essener Klub auf Trainersuche

In der Oberliga Niederrhein hat der erste Trainer der laufenden Saison 2022/2023 das Handtuch geschmissen.

Sechs Spiele, kein Sieg, zwei Remis, vier Niederlagen: Fabian Springob, bisher Trainer des FC Kray, hat nach dem 0:3 am Freitagabend gegen Aufsteiger Sportfreunde Hamborn 07 seine Konsequenzen gezogen und ist vom Amt des Cheftrainers zurückgetreten. "Unmittelbar nach dem Spiel teilte Trainer Fabian Springob dem sportlichen Leiter Rudi Zedi mit, dass er von seinem Amt als Trainer unseres FC Kray zurücktritt", heißt es in einer kurzen, knappen Mitteilung auf der Krayer Facebook-Seite.

Springob heuerte erst zum 1. Juli 2022 an der Buderusstraße an und sollte den jüngsten Oberliga-Kader unter den 21 Mannschaften in sichere Gefilde führen. Doch nach sechs Spielen belegt der FC Kray den vorletzten, 20. Tabellenplatz.

Am 26. August hatte Krays Sportchef Rudi Zedi Springob noch vehement den Rücken gestärkt, in dem er gegenüber RS betonte: "Die Trainerfrage ist für mich ein Witz. Wir hatten Anfang Juli nur fünf Spieler unter Vertrag. Wir standen vor einer Mammutaufgabe, den Kader zusammenzustellen." Im aktuell Kader (24 Mann) sind 19 Spieler im Sommer neu in die KrayArena gewechselt. Auch angesichts dieses großen Umbruchs rief der Sportliche Leiter zur Geduld auf. "Wir haben die jüngste Mannschaft der Liga und sind erst seit zweieinhalb Wochen in der Saison. Es wäre fatal diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, jetzt schon infrage zu stellen", betonte Zedi.

Doch da hatte der Ex-Profi die Rechnung ohne Springob gemacht. Dieser hat keine zwei Wochen nach diesen Zedi-Aussagen seinen Rücktritt beim FC Kray bekanntgegeben.