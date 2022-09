OL NR: ETB gewinnt Essener Derby, erster Dreier für Aufsteiger Hamborn

Fünf Spiele des 7. Spieltags in der Oberliga Niederrhein standen bereits am Freitag auf dem Programm. Krays Krise verschärfte sich, auch Schonnebeck verlor erneut.

Bereits am Freitagabend wurden die ersten fünf Partien des 7. Spieltags in der Oberliga Niederrhein absolviert. Während Aufsteiger Sportfreunde Hamborn seinen ersten Saisonsieg feierte, verschärft sich die Krise bei Schonnebeck, ETB traf im Derby auf Schonnebeck.

Hier die Ergebnisse vom Freitag in der Übersicht:

FC Kray - SF Hamborn 0:3 (0:2)

Große Erleichterung beim Aufsteiger aus Hamborn! Der erste Sieg in der Oberliga ist endlich da, und gegen den FC Kray auch direkt gegen einen Konkurrenten im Tabellenkeller. Kevin Menke (20.) hatte mit dem 1:0 vorgelegt, Justin Bock (31.) erhöhte noch vor dem Seitenwechsel. Zehn Minuten vor Spielende entschied Gino Mastrolonardo (82.) die Partie endgültig.

ETB SW Essen - SpVg Schonnebeck 1:0 (1:0)

Das Essener Derby ging an den ETB. Noel Futkeu (13.) hatte für die Hausherren mit dem 1:0 das goldene Tor erzielt, an diesem Spielstand konnte Schonnebeck nicht rütteln. Dabei waren die Schwarz-Weißen nicht das deutlich überlegene Team, Schonnebeck fehlte aber in vielen Aktionen die Genauigkeit, um den Ausgleich zu erzielen. Die SpVg bleibt bei drei Zählern, ETB hält den Kontakt zur Spitze.

TSV Meerbusch - TVD Velbert 1:1 (1:1)

Der TSV Meerbusch und der TVD Velbert teilten die Punkte. Das 0:1 erzielte Fabio Di Gaetano (30.), den Ausgleich besorgte für den TSV Meerbusch Torjäger Oguz Ayan in der 37. Minute. Meerbusch muss als nächstes in Baumberg ran, Der TVD empfängt Homberg.

SSVg Velbert - Sportfreunde Baumberg 1:0 (0:0)

Über fast die gesamte Partie schaffte es Velbert nicht wirklich gefährlich zu werden, aber Baumberg konnte sich nicht für ein gutes Auswärtsspiel belohnen. Dann lief es aber so, wie es zum Saisonstart so oft lief: Die SSVg Velbert kann sich auf ein Tor in der Schlussphase verlassen. Der eingewechselte Ismail Remmo (76.) zog aus dem Rückraum ab, sein noch abgefälschter Schuss fand seinen Weg ins Tor der Gäste - eher unglücklich für die Gäste. Die machten auf und mussten dann in der Nachspielzeit das 2:0 von Manuel Schiebener schlucken. DIe SSVg ist - zumindest für eine Nacht - neuer Tabellenführer.

TuRU Düsseldorf - Cronenberger SC 2:1 (1:1)

Wiedergutmachung geglückt! Nach der ernüchternden Derby-Pleite gegen Aufsteiger MSV Düsseldorf konnte TuRU Düsseldorf einen 0:1-Rückstand drehen und den Cronenberger SC schlagen. Luka Sola (8.) war bereits früh die Führung für den CSC gelungen, Selcuk Yavuz (29.) und Tsukasa Yakumaru (54.) drehten die Partie. Für Cronenberg bleibt nach weiter nur einem Sieg der Tabellenkeller.

Und so geht es am Wochenende weiter:

KFC Uerdingen - Union Nettetal (Samstag, 17.30 Uhr)

VfB Homberg - FSV Duisburg

1. FC Monheim - Ratingen 04/19

1. FC Kleve - MSV Düsseldorf (alle Sonntag, 15 Uhr)

VfB Hilden - SV Sonsbeck (Sonntag, 15.30 Uhr)